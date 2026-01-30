BIRKIN INTERNATIONAL HOTEL TUNJUK KEVIN LEE SEBAGAI GENERAL MANAGER BARU

Kevin berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri perhotelan dan telah memimpin sejumlah hotel internasional, serta properti mewah dan independen di Wilayah Taiwan dan Malaysia, termasuk bertanggung jawab atas tahap pre-opening, operasional, restrukturisasi keuangan, hingga koordinasi antara lebih dari satu properti. Kevin mengutamakan keunggulan operasional dan pembinaan tim. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang terlibat aktif dalam aktivitas operasional sehari-hari, serta memiliki insting bisnis, ia juga menguasai integrasi sistem dan optimalisasi keuangan.

Birkin International Hotel merupakan hotel mewah pertama di Malaysia yang dikembangkan oleh perusahaan Taiwan, YeaShin International Development Co Ltd. Proyek ikonik bernilai MYR500 juta ini memiliki 526 kamar hotel. Desain dan pengalaman tamu hotel berakar kuat pada kekayaan budaya Malaka, sedangkan arsitekturnya terinspirasi dari identitas Peranakan. Sejumlah elemen budaya lokal yang terdapat kamar hotel dibuat oleh para pelaku kriya setempat. Di sisi lain, hotel ini menawarkan sajian kuliner regional autentik di sejumlah restorannya.

Sejak diresmikan pada Juli 2025, Birkin International Hotel telah meraih berbagai pengakuan industri. Hotel ini merebut gelar "Best Luxury New Hotel in Melaka, Malaysia" di ajang Luxury Lifestyle Awards 2025, serta memperoleh Sertifikasi Bintang-5 dari Kementerian Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Malaysia pada November 2025.

Penunjukan Kevin menegaskan komitmen Birkin International Hotel terhadap valuasi bisnis jangka panjang, manajemen profesional, integrasi sistem, dan pengembangan tim. "Saya ingin mengembangkan Birkin International Hotel sebagai hotel mewah terbaik di Malaka, didukung oleh tim yang solid, kolaboratif, piawai, dan berorientasi pada kinerja," ujar Kevin.

Untuk mengembangkan Birkin International Hotel di tengah persaingan hotel mewah di Melaka, Kevin menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas. "Kami ingin membangun Birkin sebagai merek hotel terbaik di Malaka dengan konsistensi operasional dan menjalankan hal-hal mendasar dengan tepat setiap hari," tambahnya.

Kevin juga berkomitmen menghargai identitas multikultural Malaka sebagai aset terbesar kota tersebut. Ia menyoroti fokus hotel pada desain khas Peranakan dan kuliner regional berbasiskan bahan lokal, serta menekankan bahwa penghormatan terhadap budaya tidak berhenti pada estetika, melainkan tecermin dari pengalaman autentik bagi tamu lokal maupun internasional.

Saat ini, mayoritas tamu Birkin International Hotel berasal dari Malaysia, diikuti para pengunjung dari Singapura, Tiongkok Daratan, dan Wilayah Taiwan. Di sisi lain, jumlah pengunjung dari negara-negara lain juga mengalami peningkatan, seperti dari Indonesia, India, serta negara Barat—membuktikan daya tarik hotel ini yang semakin luas bagi wisatawan individu dan wisatawan dari kalangan bisnis di kawasan.

Keberlanjutan menjadi pilar penting dalam aktivitas operasional Birkin International Hotel. "Keberlanjutan harus bersifat praktis dan terukur. Kami ingin mewujudkan aktivitas operasional yang bertanggung jawab, mulai dari efisiensi energi hingga pengurangan limbah, tanpa mengorbankan kualitas layanan," jelas Kevin.

Ke depan, Kevin optimistis terhadap momentum pariwisata Melaka, didukung status Warisan Dunia UNESCO, program "Visit Melaka 2.0", serta investasi pemerintah yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan komitmen Birkin International Hotel untuk mendukung berbagai ajang berskala besar, melayani segmen MICE, serta menghadirkan layanan perhotelan kelas dunia yang mengangkat desain khas Peranakan dan identitas multikultural Malaka.

Mengenai visi ke depan, Kevin menyatakan, "Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, Birkin International Hotel akan memiliki reputasi berkat kinerja yang konsisten, stabilitas keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan kami diukur dari loyalitas tamu, kekuatan tim, dan pertumbuhan berkelanjutan di Malaysia."

Dengan Kevin Lee di pucuk pimpinan, Birkin International Hotel siap meningkatkan standar perhotelan di Malaka sekaligus berkontribusi pada visi kota ini sebagai destinasi pariwisata unggulan.

