Cathay United Bank Gelar "2024 Vietnam Economy and Trade Summit" guna Menjajaki Peluang Baru dan Resmikan Kantor Cabang Quang Nam yang telah Direnovasi demi Meningkatkan Layanan Nasabah

Di konferensi ini, Richard R.C. Shih menjelaskan, prospek ekonomi Vietnam tergolong cerah, dan pemerintah Vietnam aktif membenahi iklim investasi. Menurut Eupho Lin, Vietnam segera mencapai kesejahteraan pada 10 tahun ke depan, serta memasuki dekade emas berikutnya. President, Cathay United Bank, Alan Lee, menekankan, Cathay United Bank menganggap Vietnam sebagai rumah kedua, sebab bank ini mendirikan kantor cabang pertama di Chu Lai pada 2005 sebagai bank Taiwan pertama yang memiliki anak usaha dan membuka kantor cabang di VIetnam. Tahun ini, Cathay United Bank telah menjalin sejumlah kemitraan dengan lebih dari 300 perusahaan Vietnam dan Taiwan, serta menyalurkan lebih dari 100 pinjaman sindikasi internasional sebagai lead arranger atau participating bank. Pada Maret tahun ini, Cathay United Bank meluncurkan "CUB Vietnam App", platform pinjaman digital yang telah menerima lebih dari 50.000 aplikasi hanya dalam enam bulan.

Kantor Cabang Cathay United Bank di Quang Nam juga telah direnovasi untuk pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir, dan telah dibuka kembali pada September tahun ini. Maka, jasa keuangan Cathay United Bank kini memasuki babak perkembangan baru di Vietnam. Hal ini juga melambangkan dedikasi Cathay United Bank dalam melayani nasabah perusahaan lokal dan lintaswilayah yang beroperasi di Vietnam. Acara peresmian kantor yang telah direnovasi tersebut juga dihadiri beberapa tamu, termasuk Pham Trong, pejabat State Bank of Vietnam; Tran Van Can, Chairman of Quang Nam Learning Promotion Association; Yang Yu-feng, Senior Adviser, Overseas Community Affairs Council; serta Hsu Chih-cheng; President, Council of Taiwanese Chambers of Commerce di Da Nang.

