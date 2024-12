Cathay United Bank Kantor Cabang Manila Kini Menempati Lokasi Baru, Terus Berkomitmen Melayani Masyarakat

Acara peresmian kantor baru ini sekaligus perayaan hari jadi kesembilan berlangsung pada 19 November lalu. Acara ini dihadiri Dustin Yang, Deputy Representative, Taipei Economic and Cultural Office (TECO) di Filipina; Aldrin Q. Javier, Director, Central Bank of the Philippines (BSP); serta Benny Miao, Executive Vice President, Cathay United Bank, bersama para perwakilan lain di industri keuangan dan perusahaan lokal. Kantor Cabang ini juga menggelar acara donasi bersama Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) Kantor Cabang Filipina[1] untuk memenuhi kebutuhan remaja kurang beruntung di Filipina.

Kantor baru seluas 959 m² ini didesain dengan konsep terbuka agar lingkungan kerja semakin nyaman bagi karyawan. Executive Vice President, Benny Miao, berbagi tentang visi Kantor Cabang ini, dan berkata: "Sejak merambah pasar Filipina pada 2015, Cathay United Bank berupaya menyediakan jasa keuangan terpadu yang mudah dan inovatif dengan mengutamakan nasabah. Setelah pindah ke lokasi baru dan melakukan renovasi total, kami ingin mewujudkan layanan keuangan berkelanjutan dengan meluncurkan berbagai jasa keuangan terbaru yang bermutu tinggi."

Sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, Kantor Cabang ini telah aktif mendukung Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) Kantor Cabang Filipina sejak 2019. Dalam acara peresmian kantor baru, Kantor Cabang turut menggelar acara donasi yang membagikan gitar, sepatu, dan barang-barang kebutuhan lain kepada keluarga yang kurang beruntung. Acara ini juga menampilkan pertunjukan musik dari 23 remaja yang tergabung dalam Program TFCF Youth Start-Up sebagai komitmen pada pemberdayaan generasi muda.

Bryant Cheng, Kepala Kantor Cabang Manila, berkata: "Kantor Cabang Manila telah lama ikut terlibat dalam penanganan isu sosial dan lingkungan hidup. Dengan mendorong remaja mengembangkan bakat musik, kami ingin membangun kepercayaan diri mereka, serta ikut mengangkat martabat mereka. Sesuai dengan komitmen filantropi dan pemberdayaan generasi muda yang dijalankan Kantor Pusat, kami selalu membuat dampak positif di pasar luar negeri dengan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Filipina."

Ke depan, Cathay United Bank tetap berkomitmen mencapai target pembangunan berkelanjutan Cathay Financial Holding sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Pada 2022, Kantor Cabang Manila berkolaborasi dengan Villar Group[2], konglomerasi di Filipina, untuk meluncurkan fasilitas pinjaman pertama di Filipina yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Langkah ini mendapat pengakuan The International Business Awards pada 2023. Memanfaatkan pengaruh di industri keuangan, Cathay United Bank ingin mendorong perkembangan sustainable finance, serta gencar memperjuangkan dan mempromosikan kredit yang berhubungan dengan ESG. Lewat inisiatif tersebut, Cathay United Bank akan terus mendukung pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal dan global, serta memperkuat dedikasi pada sustainable finance.

[1] TFCF Kantor Cabang Filipina, berdiri pada 2018, serta mendapatkan izin resmi dari pemerintah Filipina pada 2019, telah meluncurkan beberapa program bantuan keluarga. Pada 2024, Program Youth Start-Up menjadi sarana bagi peserta program untuk mengembangkan diri.

[2] The Villar Group adalah konglomerasi di Filipina yang bergerak di sektor real estat, infrastruktur, perdagangan grosir, ritel, dan energi terbarukan.

SOURCE Cathay United Bank