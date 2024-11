Cathay United Bank Raih Tiga Penghargaan di Ajang World's Best Digital Bank Awards 2024

TAIPEI, 5 November 2024 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank telah lama memajukan pasar-pasar dalam dan luar negeri, serta selalu berinovasi demi menyediakan jasa keuangan yang nyaman dan aman bagi nasabah melalui pendekatan yang mengutamakan pelanggan. Global Finance, publikasi berpengaruh di industri keuangan internasional, mengapresiasi pencapaian luar biasa Cathay United Bank di ajang World's Best Digital Bank Awards 2024 dengan menyerahkan sejumlah penghargaan, yakni "Best Corporate/Institutional Digital Banks - Taiwan", "Best User Experience (UX) Design - Taiwan", dan "Best Consumer Digital Banks in Asia - Cambodia".