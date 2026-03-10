ChinaMarket Hapus Risiko Impor Barang untuk Sektor Infrastruktur di Indonesia Melalui Model "Verified Sourcing" yang Baru

Pada Februari 2026, Jemmy menempuh perjalanan sejauh 4.000 km ke Shandong, Tiongkok, dan membuktikan bahwa laporan audit digital dari ChinaMarket telah 100% sesuai dengan kondisi pabrik yang sebenarnya. Dengan demikian, verifikasi ini memberikan kepercayaan bagi pihak pembeli di Indonesia untuk melakukan pengadaan barang secara jarak jauh. Dalam menghadapi tantangan pengadaan rumah prefabrikasi dengan standar tinggi, Jemmy memanfaatkan platform ChinaMarket untuk melakukan audit langsung secara menyeluruh terhadap klaster manufaktur di Weifang.

"Keberhasilan pengiriman barang untuk proyek infrastruktur di pasar Indonesia ini menandai pergeseran penting dari model B2B e-commerce konvensional menuju Verified Sourcing 2.0," ujar Zhao Zijie, General Manager, ChinaMarket – Indonesia National Pavilion.

"Kami tak hanya menghubungkan pihak pembeli dan penjual. Kami juga membangun ekosistem transparan yang berbasis pada kepercayaan. Dengan memanfaatkan klaster industri di Shandong serta tim layanan lokal kami di Jakarta, ChinaMarket mengubah pengalaman 'Made in China', beralih dari sekadar proses pencarian produk menjadi sistem penyediaan barang yang sepenuhnya terkelola dengan baik dan bebas risiko. Kami tidak sekadar menjual produk, melainkan juga memberikan kepastian dalam rantai pasok," tambahnya.

Sistem ChinaMarket mengintegrasikan mekanisme penjajakan pihak pemasok (supplier matching) yang berbasiskan AI dengan layanan perdagangan luring (offline). Hal tersebut memastikan setiap pengiriman barang, termasuk kontainer pertama yang berisi unit rumah prefabrikasi yang dikirim ke Indonesia setelah inspeksi oleh Jemmy, memenuhi standar kualitas dan pengiriman yang ketat. Berbeda dari platform biasa, ChinaMarket juga memiliki fasilitas fisik seluas 1.400 meter persegi di Surabaya, Indonesia, yang berfungsi sebagai penghubung lokal untuk penyelesaian sengketa dan jaminan kualitas.

Tentang ChinaMarket: ChinaMarket adalah platform B2B resmi dari Linyi Mall yang didukung oleh 136 pasar grosir di Provinsi Shandong. Platform ini menyediakan solusi rantai pasok menyeluruh bagi pihak pembeli global, termasuk verifikasi pabrik, kontrol kualitas (QC), serta layanan logistik.

www.prefabhouse.chinamarket.cn

