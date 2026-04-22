ChinaMarket Luncurkan Platform Sourcing Berbasiskan AI di RCEP Expo Kelima, Hubungkan Pembeli Global dengan Produsen Terverifikasi

Sebagai platform perdagangan digital Linyi Mall, ChinaMarket menggelar sejumlah sesi pertemuan pada hari pembukaan, serta meresmikan kerja sama strategis dengan delegasi pembeli asal Argentina, Korea Selatan, Ghana, dan wilayah lainnya. ChinaMarket semakin memperkuat perannya sebagai "orkestrator perdagangan terpadu" yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan permintaan global dan klaster manufaktur spesialis di Tiongkok, khususnya untuk pasar RCEP dan Asia Tenggara.

Penjajakan Kemitraan Lewat Platform Digital: Mempercepat Siklus Sourcing

Dengan model "jaringan klaster manufaktur terverifikasi + distribusi omnichannel", ChinaMarket membantu pembeli global mengakses produsen Tiongkok yang telah terverifikasi, mulai dari sektor bahan bangunan, produk plastik, tekstil, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga. Di ajang ini, tim pengadaan barang dari Argentina, Korea Selatan, dan Ghana bernegosiasi langsung dengan pabrik melalui layar data real-time, fitur berbasiskan AI, serta sesi penjajakan khusus—menghasilkan sejumlah kesepakatan awal.

"Sebelumnya, kami harus mencari pemasok secara terpisah sehingga memakan waktu dan kurang efisien. ChinaMarket mampu mencocokkan kebutuhan kami dengan akurat dan merekomendasikan pabrik yang tepercaya," ujar salah satu pembeli dari Argentina. Delegasi Korea Selatan juga memberikan penilaian positif, dengan menyebut sumber daya klaster industri yang dikurasi platform ini "profesional, responsif, dan dapat diandalkan."

Solusi "Data + Pembiayaan" Mengurangi Hambatan Perdagangan Lintasnegara

Untuk menjawab tantangan pembiayaan dan pembayaran lintasnegara, khususnya bagi UMKM, ChinaMarket menggandeng lembaga keuangan untuk menghadirkan skema "data + pembiayaan". Solusi ini memberikan fleksibilitas pendanaan, menurunkan hambatan transaksi, sekaligus mengurangi risiko pembayaran bagi kedua pihak.

Membangun Rantai Pasok Agri-Tech dari Hulu ke Hilir

Dalam pameran ini, ChinaMarket juga meresmikan kerja sama strategis dengan Pemerintah Desa Su di Kabupaten Yinan, Linyi, untuk mengembangkan klaster pertanian digital. Melalui model "pengadaan langsung dari sumber + distribusi platform", komoditas pertanian unggulan Shandong dapat menjangkau pasar global, sekaligus menyediakan rantai pasok yang stabil dan dapat ditelusuri bagi pembeli RCEP.

Memperluas Jaringan Kolaborasi di Asia Tenggara dan Wilayah Lain

ChinaMarket terus memperkuat ekspansi di Asia Tenggara. Pada Desember 2025, platform ini meluncurkan pusat perdagangan digital di Malaysia, membuka akses bagi pembeli lokal ke lebih dari 10.000 pabrik Tiongkok yang telah diverifikasi. Di Indonesia, "paviliun negara" di Surabaya telah mendukung proyek pengadaan pemerintah, termasuk penyediaan rumah prefabrikasi untuk program infrastruktur—membuktikan kapasitas platform ChinaMarket dalam menangani proyek berskala besar dan kompleks.

"Kami ingin menjadi 'super connector' antara klaster industri Tiongkok dan pasar global," ujar Quan Chuanxiao, Chairman, Depth Digital Technology Group, sekaligus ChinaMarket. "Digitalisasi perdagangan lintasnegara turut mengatasi tantangan yang dihadapi pembeli di luar Tiongkok dari sisi kepercayaan dan efisiensi sehingga proses sourcing menjadi lebih cepat, sederhana, dan andal."

Dampak Nyata: Tiga Agenda Utama dalam Satu Hari

Dalam satu hari, ChinaMarket menggelar tiga agenda utama: partisipasi dalam sesi pembukaan, peresmian kerja sama strategis dengan pembeli internasional, serta sesi pertemuan khusus bagi delegasi Ghana. Platform ini menegaskan proposisi nilainya—membangun fondasi klaster industri digital, memperkuat distribusi omnichannel, menghadirkan layanan keuangan berbasiskan data, dan menghubungkan permintaan global secara terintegrasi.

Selama pameran berlangsung, ChinaMarket mengelola dua zona utama (Hall 2 untuk produk ekspor berkualitas dan Paviliun Nasional Ghana di Hall 1) di Linyi International Expo Center, lengkap dengan sesi pertemuan bisnis. Pelaku usaha dapat mengakses layanan penjajaan kemitraan bisnis dan dukungan perdagangan lintasnegara melalui situs resmi: https://www.prefabhouse.chinamarket.cn/ atau menghubungi langsung tim ChinaMarket.

Tentang ChinaMarket

ChinaMarket merupakan platform digital Linyi Mall yang menjadi ekosistem perdagangan global terintegrasi. Platform ini memadukan layanan kepabeanan, inspeksi, perpajakan, logistik, pergudangan, pembiayaan, dan asuransi dalam satu sistem "dasbor perdagangan dan logistik terpadu". Saat ini, ChinaMarket menampung lebih dari 19.000 pihak penjual (merchant) dan 603.000 produk, dengan nilai transaksi yang melampaui RMB 24 miliar.

