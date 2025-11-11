Comfee Hadirkan Kenyamanan Cerdas ke Rumah-Rumah Indonesia dengan Penawaran Menarik di Double 11!

Comfee menjadikan setiap pembelian sebagai hadiah yang menyenangkan dengan promosi eksklusif yang berlangsung selama periode kampanye. Selama periode 1-11 November, temui Comfee di TikTok dan Tokopedia, dengan hadiah spesial sebagai berikut:

1-10 November:

Nikmati diskon ongkir Rp50.000 (terbatas untuk 300 voucher) dan voucher harga spesial hingga Rp150.000 untuk model terpilih. Setiap pembelian juga akan mendapatkan Fino Premium Touch Hair Mask 230ml, yang tersedia untuk 50 pelanggan pertama.



11 November:

Perayaan berlanjut dengan kejutan yang lebih besar — 20 pelanggan teratas yang membeli AC Comfee 1PK atau 1,5PK akan menerima bundle spesial (Fino Premium Touch Hair Mask 230ml + Hair Oil 70ml). 50 pembeli teratas dari unit 0,5PK akan mendapatkan TSUBAKI Premium Cool & Repair Shampoo 450ml.



Sementara itu, nikmati diskon spesial di Shopee selama periode ini:

1-10 November:

Dapatkan voucher ongkir Rp50.000 dan voucher follow Rp50.000, masing-masing terbatas untuk 50 pengguna. Voucher harga spesial yang sama (Rp100.000–Rp150.000) berlaku untuk model AC terpilih, dan setiap pembelian selama periode ini juga akan mendapatkan Fino Premium Touch Hair Mask 230ml, terbatas untuk 50 buah.



11 November:

Nikmati semua voucher di atas. 20 pembeli teratas dari AC 1PK atau 1,5PK akan menerima bundle spesial Fino & Hair Oil. 50 pembeli teratas dari model 0,5PK akan mendapatkan TSUBAKI Shampoo. Gratis pemasangan untuk unit 0,5PK dan 1PK (hanya untuk layanan, terbatas untuk 10 slot).



Untuk Double 11, Comfee menyoroti AC inverter Gusto sebagai penawaran unggulan bagi para pembeli yang menginginkan efisiensi, daya tahan, dan kenyamanan dalam ruangan yang lebih sehat.

Ditenagai oleh algoritma ECO+ AI, AC inverter Comfee Gusto menghemat energi lebih dari 30%, membantu pengguna mengurangi biaya listrik sambil menjaga kenyamanan sepanjang musim panas.

Kendalikan AC Anda hanya dengan aplikasi di ponsel: Dengan otomatis menyalakan/mematikan dari jarak 15 km dan menyesuaikan mode pendinginan sesuai kebutuhan, musim panas yang nyaman dan sejuk kini lebih mudah dari sebelumnya.

Sistem pembersihan diri Active Clean+ yang terintegrasi melakukan siklus pembersihan mendalam selama 42 menit untuk menjaga lingkungan yang segar dan sehat.

Dengan pelapisan emas pada unit AC dan kompresor, Gusto lebih tahan terhadap oksidasi dan korosi serta memberikan lingkungan kerja yang lebih stabil dan tahan lama, mencegah bakteri berkembang dan menyebar.

Didesain untuk daya tahan, Gusto dilengkapi dengan PCB yang andal dengan lapisan UV yang meningkatkan kemampuan anti-korosi dan rentang tegangan yang lebar antara 80V hingga 265V untuk memastikan kinerja yang stabil meskipun ada fluktuasi daya.

Rayakan Double 11 bersama Comfee dan buat rumah Anda lebih nyaman dari sebelumnya. Kunjungi toko resmi Comfee di TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee dari 1 hingga 11 November untuk mendapatkan voucher eksklusif, hadiah, dan penawaran terbatas. Saatnya merasakan kenyamanan, gaya, dan inovasi musim ini!

Comfee Official Shops:

SOURCE Comfee