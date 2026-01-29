Corero Network Security Mendapatkan Dua Kontrak Dengan Perusahaan Telekomunikasi Terkemuka di Asia Pasifik

SmartWall ONE™ Diandalkan oleh Perusahaan Telekomunikasi Terkemuka Untuk Melindungi Jaringan Berkapasitas Tinggi dan Mengaktifkan DDoS Protection-as-a-Service

LONDON, 29 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF) adalah pemimpin yang diakui di bidang DDoS protection maupun ketersediaan layanan di waktu nyata dan dapat disesuaikan. Hari ini Corero mengumumkan telah mendapatkan dua kontrak penting dengan perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Pasifik. Kontrak tersebut mencerminkan peningkatan permintaan DDoS protection otomatis yang memastikan kelangsungan bisnis, perlindungan atas pengalaman pelanggan, dan penyediaan layanan keamanan baru.

"Di saat jaringan mengalami peningkatan, beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar beralih ke Corero karena DDoS protection kami dirancang untuk menghasilkan kinerja tertinggi," kata Carl Herberger, CEO Corero Network Security. "Kami membantu penyedia layanan melindungi kapasitas jaringan yang sangat besar, menjadikan layanan mereka berbeda, dan memberikan keamanan yang selalu tersedia dan dapat diandalkan oleh pelanggan mereka."

Dua perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Pasifik dengan pengoperasian global ini mengandalkan Corero untuk memastikan ketersediaan layanan tanpa henti di saat peningkatan jaringan mereka. Salah satu perusahaan tersebut menggunakan Corero untuk melindungi kapasitas jaringan hingga 500Gbps, sedangkan perusahaan satunya memanfaatkan Corero untuk memperkuat portofolio keamanan dan menyediakan DDoS Protection-as-a-Service. Kedua kontrak ini membantu para penyedia layanan memastikan pelanggan tetap terhubung ke Internet sekaligus membuat DDoS protection menjadi layanan yang berbeda dan menghasilkan pendapatan.

Mengenai dua kontrak tersebut, SmartWall ONE diandalkan untuk:

Memastikan konektivitas dan kualitas layanan tanpa henti di tengah serangan DDoS berskala besar

Mendeteksi dan memitigasi ancaman secara otomatis dan di waktu nyata

Melakukan peningkatan yang efisien untuk mendukung pertumbuhan jaringan yang cepat sekaligus memangkas biaya kepemilikan

Menyediakan penawaran DDoS Protection-as-a-Service bagi pelanggan dari kalangan perusahaan dan konsumen

Dengan menyediakan perlindungan skala besar yang tanpa henti, Corero membantu perusahaan telekomunikasi terkemuka memastikan bahwa pelanggan mereka tetap terhubung ke Internet dan aman sekalipun terjadi serangan - sekaligus memperkuat kepercayaan, mengurangi risiko kehilangan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan baru yang mengutamakan keamanan. Kedua kontrak ini memperkuat jejak Corero yang semakin luas di Asia Pasifik yang merupakan wilayah pertumbuhan strategis di mana perusahaan telekomunikasi berinvestasi pada ketahanan, otomatisasi, dan layanan yang berbeda untuk mendukung ekonomi digital dalam skala besar.

Tentang Corero Network Security

Corero Network Security adalah penyedia terkemuka di bidang solusi perlindungan DDoS, spesialisasi solusi deteksi dan perlindungan otomatis dengan visibilitas jaringan, analitik, dan alat pelaporan. Teknologi Corero melindungi dari ancaman DDoS eksternal maupun internal di lingkungan komputasi edge dan lingkungan pelanggan yang kompleks untuk memastikan ketersediaan layanan internet. Pusat operasional Corero berada di Marlborough, Massachusetts, Amerika Serikat, dan Edinburgh, Inggris, dengan kantor pusat di London dan terdaftar di pasar AIM Bursa Efek London (kode saham: CNS) dan Pasar OTCQX A.S. (OTCQX: DDOSF).

