Daftar Produk Terbaru Mouser Electronics: Lebih dari 40.000 Komponen Baru Tersedia pada Sepanjang 2025
20 Jan, 2026, 13:39 WIB
Distributor Resmi dan Global dengan "New Product Introductions" Terlengkap
SHANGHAI, 20 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai distributor resmi, Mouser Electronics, Inc. cepat melansir berbagai produk dan teknologi terbaru agar klien bisa meningkatkan daya saing dan semakin mudah mengembangkan bisnis. Lebih dari 1.200 merek milik produsen semikonduktor dan komponen elektronik mengandalkan Mouser untuk memperkenalkan produk di pasar global. Klien Mouser memperoleh 100% produk bersertifikasi dan asli yang dapat ditelusuri dari setiap produsen.
Sepanjang 2025, Mouser meluncurkan lebih dari 40.000 komponen resmi (part number) yang siap dikirim, termasuk lebih dari 7.000 komponen pada kuartal keempat. Sejumlah produk yang diperkenalkan Mouser pada periode Oktober hingga Desember antara lain:
- Infineon Technologies MOTIX™ TLE994x/5x 32-bit Motor Control SoCs
TLE994x dan TLE995x SoCs buatan Infineon Technologies adalah solusi motor control 32-bita berbasiskan Arm® Cortex®-M. Perangkat ini menggunakan 3-phase bridge driver terintegrasi, serta dilengkapi communication interface LIN atau CAN/CAN-FD sehingga menghadirkan solusi sistem yang ringkas untuk aplikasi otomotif DC brushless.
- M5Stack Unit MQ Combustible Gas Sensor
Sensor Unit MQ dari M5Stack mampu mendeteksi gas yang mudah terbakar secara andal, termasuk propana dan metana. Perangkat ini dilengkapi microcontroller STM32G0 terintegrasi sehingga dapat berkomunikasi dengan berbagai perangkat host melalui interface I2C. Produk ini cocok untuk beragam aplikasi keselamatan kerja dan pemantauan keamanan, seperti smart homes, deteksi kualitas udara, dan keselamatan kerja di industri.
- Phoenix Contact M17 PRO Hybrid Connectors
Perangkat connector M17 PRO Hybrid dari Phoenix Contact menggunakan pole pattern sesuai standar IEC 61076-2-117, serta menjadi solusi ringkas dan hemat ruang yang memadukan daya, data, dan sinyal. Perangkat connector dengan interface M17 ini menggunakan sistem penguncian cepat tanpa alat, ONECLICK 3-in-1, serta menyediakan respons visual, audio, dan sentuhan sehingga menghemat waktu pemasangan. Seri M17 cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk robotika dan otomatisasi pabrik.
- Taoglas MA58x Comet Puck Antennas
MA58x Comet Puck Antennas buatan Taoglas mendukung frekuensi seluler 5G dan 4G MIMO, serta pita frekuensi GNSS dan Wi-Fi®. Perangkat ini menggunakan pelindung eksternal berbahan logam dengan sertifikasi IP67, serta berdimensi ringkas, 101 mm × 101 mm × 20 mm, dan memakai kabel tipe low-loss coaxial dan connector SMA. Perangkat ini biasanya dipakai untuk gateways, routers, digital signage, terminal Point-Of-Sale (POS), first responders, dan layanan tanggap darurat.
Informasi selengkapnya tentang Daftar Produk Terbaru yang tersedia di Mouser: https://info.mouser.com/new_products/.
Kabar terkini dari Mouser; https://www.mouser.com/newsroom/.
Sebagai distributor global dan resmi, Mouser menawarkan pilihan produk terlengkap di dunia yang mencakup semikonduktor dan komponen elektronik terbaru—tersedia dan siap dikirim™. Pelanggan Mouser mendapatkan 100% produk asli, bersertifikat, dan dapat ditelusuri sepenuhnya dari setiap mitra produsen. Untuk mempercepat proses desain produk, situs web Mouser menyediakan koleksi referensi teknis yang lengkap, termasuk Technical Resource Center, lembar data produk, desain referensi dari pihak pemasok produk, catatan aplikasi, informasi desain teknis, sarana teknik, serta berbagai materi pendukung lainnya.
Para ahli teknik juga dapat mengikuti perkembangan produk, teknologi, dan aplikasi terbaru melalui buletin elektronik gratis dari Mouser. Layanan berita melalui surel dan referensi dari Mouser dapat disesuaikan dengan setiap kebutuhan proyek yang terus berkembang. Tidak ada distributor lain yang memberikan tingkat kustomisasi dan pengendalian informasi terlengkap bagi para ahli teknik. Untuk mempelajari teknologi baru, tren produk, dan informasi lainnya, registrasi dapat dilakukan di: https://sub.info.mouser.com/subscriber.
Tentang Mouser Electronics
Mouser Electronics adalah distributor resmi produk semikonduktor dan komponen elektronik yang menawarkan New Product Introductions dari mitra-mitra produsen terkemuka. Melayani komunitas yang terdiri atas ahli teknik desain elektronik dan pembeli global, situs milik distributor global ini, mouser.com, tersedia dalam berbagai bahasa dan mata uang, serta menampilkan lebih dari 6,8 juta produk yang dibuat lebih dari 1.200 merek milik produsen. Mouser memiliki 28 lokasi layanan pelanggan di seluruh dunia yang menyediakan dukungan terbaik bagi pelanggan dengan bahasa, mata uang, dan zona waktu lokal. Mouser menjual produk kepada lebih dari 650.000 pelanggan di 223 negara/wilayah. Produk tersebut dikirim Mouser dari fasilitas distribusi mutakhir seluas satu juta kaki persegi di pusat kota Dallas, Texas. Informasi lebih lanjut tersedia di https://www.mouser.com/.
Merek dagang
Mouser dan Mouser Electronics merupakan merek dagang Mouser Electronics, Inc. Seluruh produk, logo, dan nama perusahaan lain yang tercantum dalam rilis berita ini merupakan merek dagang yang dimiliki pihak-pihak lain.
