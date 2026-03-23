Daiso Akan Meningkatkan Peramalan Permintaan dan Pemesanan untuk Toko dan Pusat Distribusi dengan RELEX

Toko diskon terkemuka di Jepang ini memilih peramalan dan pengisian ulang dari RELEX untuk meningkatkan keakuratan inventaris dan efisiensi operasional di seluruh jaringan domestik

TOKYO, 23 Maret 2026 /PRNewswire/ — RELEX Solutions mengumumkan bahwa Daiso Industries Co, Ltd, salah satu toko diskon paling terkenal di Jepang, telah memilih RELEX untuk meningkatkan keakuratan peramalan dan mengotomatiskan pengisian ulang di seluruh operasional domestiknya. Tahap awal proyek ini akan mencakup pengisian ulang di 4.625 toko dan lebih dari 20 pusat distribusi.

Daiso mengoperasikan 5.670 toko di Jepang dan luar negeri. Daiso menawarkan kebutuhan sehari-hari, barang rumah tangga, makanan, dan pakaian dengan harga tetap yang terjangkau, serta mengembangkan banyak merek eksklusif sendiri. Seiring bertambahnya ragam SKU, Daiso menyadari perlunya pendekatan yang lebih skalabel dan akurat untuk pemesanan di toko dan pusat distribusi.

Sebelumnya, pemesanan untuk toko mengandalkan sistem berbasis aturan serta pengalaman dan penilaian staf toko. Pendekatan ini terkadang menyebabkan pemesanan berlebih untuk produk yang penjualannya sedang menurun dan kelebihan inventaris di toko maupun pusat distribusi, sementara produk lainnya justru kehabisan stok. Proses ini juga menciptakan beban operasional yang signifikan bagi tim di toko.

Daiso memilih RELEX karena kemampuannya mengelola rantai pasokan yang kompleks dalam satu platform terpadu, pengalamannya dalam peramalan dan pengisian ulang di berbagai kategori produk, termasuk produk dengan perputaran lambat dan produk musiman, serta skalabilitasnya dalam mendukung ekspansi global di masa depan. Bersama RELEX, Daiso akan menyelaraskan keputusan pengisian ulang di tingkat toko dan SKU agar lebih sesuai dengan tren permintaan pelanggan, serta secara langsung mengintegrasikan peramalan tersebut dengan perencanaan di pusat distribusi. Tujuannya adalah mengurangi kehabisan stok dan pemborosan di seluruh rantai pasokan, meningkatkan keakuratan dan keseimbangan inventaris, serta meringankan beban kerja staf toko.

"Kami memilih RELEX untuk memperkuat cara kami dalam merencanakan dan melaksanakan pemesanan untuk toko dan pusat distribusi," kata Aiichiro Otaka, Head of IT Global di Daiso Industries Co., Ltd. "Dengan beralih dari pemesanan berbasis aturan dan penilaian individu ke pendekatan yang lebih berbasis data, kami ingin menciptakan konsistensi yang lebih baik di semua toko serta memberikan panduan yang lebih jelas dan andal kepada tim kami."

"Kami merasa sangat terhormat karena Daiso, salah satu peritel paling terkenal dan berkembang pesat di Jepang, telah memilih RELEX sebagai fondasi manajemen rantai pasokannya," kata Yuki Fukuzawa, Country Manager RELEX Solutions Jepang. "Dengan kemampuan AI kami, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional di seluruh jaringan domestik Daiso dan mendukung ekspansi globalnya di masa depan."

Tentang Daiso Industries Co, Ltd

Daiso Industries menjunjung filosofi perusahaan "Memperkaya kehidupan masyarakat di seluruh dunia melalui produk dengan satu harga - nilai yang menginspirasi dan kualitas yang menginspirasi." Dengan ambisi menjadi peritel global dari Jepang, perusahaan ini beroperasi dengan merek "DAISO," "Standard Products," dan "THREEPPY," yang menawarkan sekitar 47.000 produk mulai dari barang produk kebutuhan sehari-hari hingga hobi dan gaya hidup.

Tentang RELEX

RELEX Solutions menyediakan platform terpadu berbasis AI untuk perencanaan ritel dan rantai pasokan. RELEX dipercaya di seluruh dunia karena kepuasan pelanggannya selalu tinggi. RELEX membantu peritel, produsen, dan pedagang grosir mengoptimalkan permintaan, inventaris, merchandising, penetapan harga, perencanaan pasokan dan perencanaan produksi untuk meningkatkan ketersediaan dan efisiensi dalam skala besar. Merek-merek seperti ADUSA, Camco, Carhartt, COSMOS Pharmaceutical Corporation, Circle K, Dollar Tree dan Family Dollar, M&S Food, PetSmart, Rituals, The Body Shop, The Home Depot, Sun Tire & Auto Service, dan Vita Coco mempercayai RELEX untuk meningkatkan ketersediaan produk, menaikkan penjualan, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, mengembangkan keberlanjutan, dan mendorong pertumbuhan yang menguntungkan. Ketahui lebih lanjut di: relexsolutions.com/customers

