Dari Layar Kaca ke Patung Lilin: Ikon Global Lee Junho Hadir di Madame Tussauds Hong Kong

Sejak menjalani debut bersama grup K-pop 2PM, Lee Junho telah berkembang menjadi bintang serba bisa dalam bidang musik dan akting, serta mengukuhkan dirinya sebagai artis Hallyu terkemuka dengan basis penggemar internasional. Lewat penampilan terbaru yang penuh pendalaman emosi, ia semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu aktor yang paling tepercaya di generasinya.

Baru-baru ini, Lee Junho menunjukkan kepiawaian akting dalam serial drama tvN "Typhoon Family" dan memperluas kiprahnya di kancah internasional melalui serial orisinal Netflix "Cashero" yang menjangkau audiens global. Ia juga mengumumkan langkah baru bersama O3 Collective, sistem pengembangan merek berbasiskan tim yang dibangun di atas tiga pilar utama: Artist (One), Content (Original), dan Management (Orbit).

Proses pengukuran patung lilin Lee Junho berlangsung di Korea Selatan. Lee Junho, dikenal sebagai sosok yang tenang dan tulus, mengikuti sesi selama empat jam tersebut dengan penuh fokus dan rasa ingin tahu. Ia mengatakan, "Saya sangat tertarik melihat setiap detail kecil yang dicatat dengan begitu teliti. Proses pembuatan patung lilin ini terasa seperti memulai proyek baru, penuh semangat dan keinginan untuk memberikan yang terbaik." Di Madame Tussauds, sesi pengukuran patung lilin merupakan tahap penting yang melibatkan pengambilan detail wajah, bentuk tangan, postur tubuh, ekspresi, warna kulit, dan berbagai detail fisik lainnya untuk memastikan hasil yang sangat realistis.

Wade Chang, General Manager, Merlin Entertainments Hong Kong, menyampaikan, "Lee Junho merupakan sosok seniman yang mewakili kekuatan panggung dan layar kaca sehingga mampu memikat penggemar global. Patung lilinnya akan menjadi simbol kuat dari fenomena budaya Hallyu yang sangat dinamis."

Menjelang peluncuran resmi patung lilin istimewa ini, kiprah luar biasa Lee Junho menjadi bukti nyata dari kekuatan semangat dan bakat. Nantikan informasi terbaru saat kita bersama-sama merayakan ikon global ini di Madame Tussauds Hong Kong.

