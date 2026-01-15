Debut AiMOGA Intelligent Police Unit R001, Sambut Era Baru dalam Pengaturan Lalu Lintas Cerdas

Mengenakan lencana "ZhiJing R001" ("Polisi Cerdas"), robot ini menempati area khusus di jalan raya (traffic island) dan memberikan isyarat tangan dengan gerakan stabil. Mampu bekerja sama dengan petugas lapangan, R001 ikut mengatur arus lalu lintas dan ketertiban di jalan raya sehingga petugas lebih berfokus menangani situasi yang lebih kompleks.

Dirancang untuk Kompleksitas Jalan Raya

Intelligent Police R001 merupakan robot humanoid pertama yang secara khusus dikembangkan untuk lini robot polisi AiMOGA. Pada tahap awal, robot ini berfungsi memandu lalu lintas dan mengeluarkan imbauan perilaku lalu lintas, khususnya untuk kendaraan tidak bermotor. Terintegrasi dengan sistem lampu lalu lintas perkotaan, R001 mampu mendeteksi perilaku lalu lintas yang tidak tertib, serta menyampaikan peringatan secara sopan dan terstandarisasi. Fitur-fitur utamanya antara lain kemampuan bergerak secara mandiri di pos tertentu, memantau jalan dengan resolusi tinggi, serta persepsi multimoda untuk bekerja secara andal di lingkungan lalu lintas yang padat.

Membantu Manusia: Beralih dari Pekerjaan Berisiko Tinggi Menuju Pekerjaan yang Lebih Bermanfaat

Ketika bertugas di persimpangan jalan, petugas sering kali terpapar cuaca ekstrem, polusi, dan kebisingan. Saat ini, Intelligent Police R001 bertugas dengan memberikan isyarat lalu lintas yang bersifat repetitif dan terstandarisasi di persimpangan tertentu sebagai pendukung bagi petugas lapangan. Dengan bekerja tanpa henti, robot ini mengurangi beban fisik sekaligus menguji efektivitas kolaborasi manusia dan robot. Hal tersebut sejalan dengan prinsip AiMOGA bahwa "teknologi harus melayani manusia".

Skala Global dan Uji Coba dalam Skenario Riil

AiMOGA menempuh pendekatan berbasiskan skenario dalam mengembangkan produk. Lebih lagi, robot AiMOGA telah digunakan di lebih dari 100 lingkungan berbeda. Sepanjang 2025, AiMOGA mengirimkan 300 robot humanoid dan 1.000 robot berkaki empat, menyelesaikan pendanaan Seri A, serta menuntaskan sertifikasi di Uni Eropa untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Solusi AiMOGA kini beroperasi di lebih dari 30 negara dan wilayah.

"Belajar dari Kondisi Penggunaan yang Sebenarnya, Bukan Laboratorium"

"Produk yang hanya dikembangkan di dalam laboratorium tidak akan pernah benar-benar matang," ujar Zhang Guibing, General Manager, AiMOGA Robotics. "Penerapan robot di dunia nyata sangat penting untuk mencapai keandalan."

Ke depan, AiMOGA berencana mengembangkan seri Intelligent Police R001 untuk mendukung koordinasi tanggap darurat dan layanan informasi publik secara seketika (real-time). Tujuannya, memperkuat peran asisten robot humanoid dalam menciptakan sistem lalu lintas perkotaan yang lebih aman dan efisien.

SOURCE AiMOGA Robotics