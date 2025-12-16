Teknologi yang Mendukung Kejayaan Olahraga: AiMOGA Robotics Wujudkan Acara Penyerahan Medali yang Didampingi Robot dalam Ajang Olahraga Internasional

Di sesi tersebut, Mornine memegang medali emas dan membantu Tarek Souei, CEO, Asian Paralympic Committee, menyerahkan penghargaan tertinggi kepada juara. Untuk pertama kalinya, robot menjadi asisten dalam sesi penyerahan medali dalam di olahraga internasional. Menurut para pemenang, mereka baru pertama kali berinteraksi langsung dengan robot humanoid. Medali yang diterima dari robot cerdas membuat momen penting tersebut terasa futuristik dan tak terlupakan. Robot AiMOGA akan terus mendukung sesi penyerahan medali pada cabang-cabang pertandingan berikutnya.

Dari Juru Bicara hingga Asisten dalam Sesi Penyerahan Medali: Robot AiMOGA Memberikan Manfaat Praktis dalam Penyelenggaraan AYPG

Di sesi pembukaan, robot AiMOGA tampil di panggung sebagai juru bicara Chery, serta ikut menjadi pembawa acara bersama President, Asian Paralympic Committee, bersama anggota keluarga kerajaan Dubai. Sepanjang pertandingan berlangsung, Mornine dan Argos bertugas di area persiapan, ruang pertukaran budaya, zona pascapertandingan, serta titik interaksi foto. Kedua robot ini menjalankan berbagai tugas sebagai relawan, termasuk memandu navigasi, menjelaskan acara, menggelar pertunjukan tari, dan mengantarkan perlengkapan, untuk membantu para atlet, penonton, dan panitia dari berbagai negara Asia.

Di Balik Para Juara: Menampilkan Fondasi Teknologi AiMOGA

Di ajang ini, robot asal Tiongkok untuk pertama kalinya terlibat dalam ajang kompetisi Paralimpiade internasional. Kinerja stabil dalam interaksi multibahasa, mampu menghindari rintangan secara dinamis, serta menyediakan layanan yang kompleks menunjukkan perkembangan embodied intelligence dan menghasilkan data praktis untuk penerapan layanan publik di masa depan. Mornine merupakan robot humanoid pertama yang memperoleh dua sertifikat perangkat keras dan perangkat lunak Uni Eropa, dan produk AiMOGA telah digunakan di lebih dari 30 negara dan wilayah. Pada Oktober 2025, AiMOGA meluncurkan MoNet, model visi-bahasa yang dirancang untuk kebutuhan pemasaran.

Penutup

Setiap medali mengusung semangat "Born to Rise". Setiap kehadiran robot AiMOGA mencerminkan kehangatan teknologi. Berlandaskan skenario praktis dan prinsip teknologi untuk kebaikan, AiMOGA Robotics terus berkomitmen membangun Asisten AI tepercaya yang membantu manusia dan memberikan nilai berkelanjutan bagi masyarakat.

SOURCE AiMOGA Robotics