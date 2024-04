Debut koleksi figur edisi terbatas di Australia menarik minat banyak penggemar yang mengunjungi gerai baru POP MART di Sydney

Pada hari pembukaan gerai baru tersebut, "LABUBU Hedgehog Figure" edisi terbatas menjalani debutnya di Australia, dan "ZIMOMO Sunny Figurine" pun kembali hadir. "ZIMOMO Sunny Figurine" adalah miniatur figur edisi terbatas buatan Australia yang sangat digemari tahun lalu. Selain itu, "DIMOO We Are All Performers Figure" dan produk yang belakangan ini populer, "LABUBU × PRONOUNCE - BE FANCY NOW Vinyl Plush Doll" untuk pertama kalinya hadir di Australia pada hari pembukaan Macquarie Store sehingga menarik minat banyak pehobi art toy.

Sesuai dengan standar tinggi POP MART untuk lokasi gerai, Macquarie Centre merupakan lokasi belanja ternama yang dihuni merek-merek populer, termasuk gerai H&M yang pertama di Sydney, Zara, Uniqlo, dan Sephora. Lokasi pusat perbelanjaan ini sangat unik, berseberangan dengan kampus utama Macquarie University yang tersohor. Dengan demikian, Macquarie Centre menjadi kawasan yang sangat menarik dan memiliki unsur budaya.

Macquarie Store adalah gerai pertama di Australia yang terdiri atas dua lantai dengan gaya arsitektur spesial, memadukan gerai fisik dengan Robo Shop secara inovatif. Dengan dekorasi desain metal industrial, area Robo Shop menarik perhatian konsumen yang lalu-lalang, khususnya berkat karya art sculpture yang menggemaskan, DIMOO, menampilkan DIMOO Social University Series Courier BOY.

Selain tangga yang berkelok-kelok, Anda dapat menemukan lima figur DIMOO yang berukuran besar di etalase, mulai dari figur-fitur hasil kolaborasi dengan para artis hingga konsumen global, seperti figur "MEGA JUST DIMOO 400% Mika Ninagawa" dan "DIMOO × Jean-Michel Basquiat" hingga karakter film klasik seperti "Dimoo x E.T. 200% Figurine".

Ketika tiba di gerai ini, Anda akan melihat etalase dengan art sculpture seperti "SKULLPANDA Image of Reality Series - The Pivot". Dekorasi bergaya surealis ini menghadirkan keanggunan SKULLPANDA yang misterius, mencerminkan nuansa unik pop culture.

POP MART resmi merambah Australia pada 2021 dan kini memiliki sembilan gerai, 16 Robo Shop, serta satu kanal e-commerce. Lewat beragam produk art toy, POP MART sangat digemari banyak generasi muda di Australia.

Berdiri pada 2010, POP MART berkomitmen untuk menjadi perusahaan pop culture dan hiburan yang terkemuka di dunia. Sesuai dengan brand core yang ingin menciptakan tren dan mewujudkan kegembiraan, POP MART telah membangun platform operasional yang lengkap, meliputi seluruh rantai industri art toy dengan mengutamakan empat pilar, yakni inkubasi dan pengelolaan IP (HKI), pengembangan produk dan ritel, taman hiburan (theme park) dan fasilitas rekreasi, serta hiburan.

POP MART menemukan artis dan desainer pop art potensial di seluruh dunia. Di sisi lain, POP MART menciptakan karakter dan produk pop culture yang digemari berbagai orang lewat sistem operasional yang telah berkembang dengan baik. Saat ini, POP MART telah menginkubasi dan mengembangkan MOLLY, SKULLPANDA, DIMOO, THE MONSTERS, Hirono, dan karakter-karakter terkenal lainnya. Sejalan dengan ekspansi global POP MART, banyak karakter menarik asal Tiongkok yang telah mendunia.

Pada 2023, POP MART membuka gerai fisik di Perancis, Malaysia, Thailand, dan Belanda untuk pertama kalinya. Rekor penjualan satu hari di gerai-gerai global POP MART pun telah dipecahkan beberapa kali. Banyak generasi muda telah menjadi penggemar setia POP MART, dan antrean panjang kerap terjadi pada hari pembukaan gerai baru POP MART.

Yuki Wu, General Manager, POP MART Australia dan Selandia Baru, berkata, "Pasar art toy di Australia sangat masif. Lewat lokalisasi dan pengembangan produk, art toy semakin menarik minat berbagai penggemar di Australia. Ke depan, kami akan selalu meningkatkan ekspansi bisnis gerai-gerai fisik dengan produk dan layanan terbaik agar konsumen dapat menikmati pesona art toy."

Menurut laporan publik, POP MART mengawali bisnis global pada 2018, dan beralih ke segmen DTC pada 2022 dengan membuka banyak gerai fisik di banyak kota utama di seluruh dunia. Lewat ekspansi kanal penjualan daring dan luring yang terus dilakukan, pengaruh global merek dan produk POP MART selalu berkembang. Pada akhir 2023, POP MART telah memiliki 80 gerai fisik dan 159 Robo Shop di Hong Kong, Macau, Taiwan, dan pasar-pasar lain di luar Tiongkok Daratan. Menurut laporan keuangan POP MART, pendapatan tahunan dari pasar-pasar ini pada 2023 tercatat senilai RMB 1,066 miliar, berkontribusi sebesar 16,9% dari pendapatan total POP MART. Maka, POP MART semakin dekat untuk merealisasikan skala bisnis lain di luar pasar Tiongkok Daratan.

