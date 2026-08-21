Diberi penghargaan oleh K-Digital Brand Award dan Singapore Good Design Award, EZVIZ kembali menegaskan kepemimpinannya dalam inovasi produk dan teknologi

"Beruntungnya, kami telah membangun hubungan yang kuat dengan keluarga-keluarga di Asia sejak pertama kali memasuki pasar dan terus memenangkan hati mereka dengan produk-produk yang disesuaikan serta teknologi AIoT yang canggih," kata Sophie Zhang, Direktur Merek EZVIZ. "Dengan memprioritaskan pengguna saat mendorong teknologi melampaui batasnya, kami mengubah setiap peningkatan produk dan terobosan AI menjadi manfaat yang nyata."

Selama dekade terakhir, EZVIZ tetap memimpin pasar Asia melalui lokalisasi yang mendalam dan telah meraih berbagai penghargaan desain yang diakui secara lokal, termasuk Asia Design Prize 2025 . Kedua penghargaan baru ini menegaskan kembali dedikasi EZVIZ dalam membangun merek, produk, dan layanannya secara terintegrasi dan benar-benar berpusat pada pengguna.

"Produk adalah tulang punggung narasi kami," kata Zhang. Menanggapi kebutuhan yang belum terpenuhi baik di rumah maupun saat bepergian, EZVIZ memperbarui kamera dalam ruangan lensa ganda menjadi seri yang sepenuhnya baru, memberikan ketenangan pikiran setara profesional di mana pun pengguna berada. Berlandaskan produk-produk yang sedang berkembang pesat ini, perusahaan juga sedang mengembangkan sistem AI yang mengutamakan pemrosesan lokal. Menurut informasi yang dirilis, fitur AI EZVIZ dilengkapi dengan chip AI terintegrasi untuk peningkatan berbasis AI tanpa memerlukan langganan, dan berencana meluncurkan stasiun rumah pintar berbasis perangkat tepi yang menghadirkan kemampuan AI tanpa kompromi berkat penyimpanan dan pemrosesan lokal.

"Mendapatkan dua penghargaan ini tanpa diragukan lagi merupakan inspirasi besar, yang mendorong kami untuk terus maju dan menghadirkan kehidupan yang lebih aman dan cerdas bagi lebih banyak keluarga di Asia," kata Zhang. Berakar pada keahlian visual dan AIoT, EZVIZ diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak inovasi dalam kamera rumah pintar, mempertahankan kehadiran yang kuat di sektor ini, serta membuka kemungkinan baru dengan perangkat akses pintar andalan seperti kunci pintar DL50FVS Plus dan bel pintu video pintar HP8. Potensi yang lebih besar lagi akan muncul dari interaksi antara kamera pintar dan perangkat akses pintar, serta penerapan AI canggih yang fleksibel.

SOURCE EZVIZ