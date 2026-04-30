Dukung Infrastruktur Digital Asia, FICER Hadirkan Solusi Konektivitas Skalabel Masa Depan di Ajang Asia Tech x Singapore - CommunicAsia 2026

Membangun Infrastruktur untuk 5G Advanced dan Masa Depan

Seiring langkah industri telekomunikasi yang menuju era 5G Advanced dan inovasi 6G, kebutuhan infrastruktur lapisan fisik yang tangguh semakin meningkat. FICER menjawab kebutuhan ini melalui Sistem F520 OTN DWDM dan seri DCO (Digital Coherent Optics). Kombinasi tersebut menghadirkan platform modular berdensitas tinggi yang menyederhanakan teknologi jaringan sekaligus menyediakan kapasitas bandwidth skalabel untuk jaringan inti perkotaan masa depan. Tanpa kompensasi dispersi yang kompleks, modul DCO menghadirkan jalur komunikasi langsung dengan latensi rendah sehingga pihak operator dapat menangani lonjakan data dari aplikasi berbasiskan AI dan standar jaringan nirkabel generasi baru.

Mengoptimalkan Aset Serat Optik untuk Konektivitas yang Sangat Cepat

Untuk mengatasi keterbatasan jaringan serat optik di kawasan metropolitan yang padat, FICER menghadirkan portofolio lengkap transceiver BiDi (bidirectional) berkapasitas 25G, 40G, dan 100G. Teknologi ini mendukung pengiriman dan penerimaan data melalui satu kabel serat optik sehingga menggandakan kapasitas tanpa harus membangun jaringan baru yang berbiaya mahal. Untuk beban data tinggi, solusi 400G dan 800G mampu menopang infrastruktur AI dan pusat data berbasiskan komputasi awan, memastikan jaringan inti tetap mampu memfasilitasi transformasi digital.

Integrasi Sistem dengan Solusi Serat Optik Cerdas

Dalam Integrasi Sistem Modern, efisiensi operasional menjadi faktor kunci. FICER menghadirkan transceiver EDFA/OTDR tipe pluggable yang mengintegrasikan teknologi cerdas secara langsung ke dalam antarmuka standar. Fitur OTDR mendukung pemantauan jaringan secara seketika melalui satu serat optik. Dengan demikian, teknisi dapat mendeteksi gangguan jaringan tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Sementara itu, modul Dual EDFA dengan kontrol penguat sinyal otomatis turut meningkatkan stabilitas jaringan sekaligus menekan biaya operasional dan investasi.

Konvergensi Layanan di Ujung Jaringan

FICER juga menampilkan teknologi XGS-PON/25G-PON yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu infrastruktur serat optik. Teknologi ini mendukung layanan home broadband, enterprise leased lines, serta konektivitas 5G xHaul (fronthaul/backhaul) secara sekaligus. Modul 25G-PON mampu meningkatkan kapasitas jaringan hingga empat kali lipat untuk aplikasi 5G Advanced yang membutuhkan latensi rendah pada masa depan. Pendekatan tersebut membantu operator menghadirkan layanan berkinerja tinggi dengan sistem yang lebih efisien dan hemat biaya.

Tentang FICER Technology

Berbasis di Taiwan, FICER Technology merupakan penyedia solusi serat optik berkinerja tinggi dengan misi "Fiber First. Compatibility Always". FICER melayani operator telekomunikasi, integrator sistem, dan penyedia infrastruktur komputasi awan di seluruh dunia. FICER mengedepankan fleksibilitas, kustomisasi, dan keandalan dalam menghadirkan solusi yang kompatibel dan skalabel guna mendukung konektivitas generasi berikutnya.

Tiga keunggulan utama FICER:

Kompatibilitas tinggi : Mendukung lingkungan multivendor dan memastikan interoperabilitas dengan berbagai merek perangkat jaringan agar pelanggan tidak bergantung hanya pada satu merek.

: Mendukung lingkungan multivendor dan memastikan interoperabilitas dengan berbagai merek perangkat jaringan agar pelanggan tidak bergantung hanya pada satu merek. Efisiensi biaya: Menyeimbangkan harga dan kualitas tanpa mengorbankan performa dan stabilitas, FICER menawarkan produk alternatif transceiver yang dapat diandalkan.

Menyeimbangkan harga dan kualitas tanpa mengorbankan performa dan stabilitas, FICER menawarkan produk alternatif yang dapat diandalkan. Rantai pasok yang fleksibel: Pengelolaan inventori dan distribusi cepat demi memenuhi kebutuhan proyek secara dinamis.

Memadukan keahlian teknis dan pendekatan yang mengutamakan mitra bisnis, FICER membantu pelanggan membangun jaringan serat optik yang efisien dan siap memenuhi kebutuhan masa depan.

Jadwal Pertemuan

Anda dapat bertemu dengan tim FICER selama ajang CommunicAsia berlangsung melalui tautan Ini.

Informasi selengkapnya tentang OTN DWDM dan Serat Optik tersedia di situs resmi FICER .

Akun FICER di LinkedIn.

SOURCE FICER TECHNOLOGY CO., LTD.