FICER Memperkasa Tulang Belakang Digital Asia: Ketersambungan Boleh Skala untuk Masa Depan Telekomunikasi di Asia Tech x Singapore - CommunicAsia 2026

Sistem F520 OTN DWDM & Siri DCO untuk penyelesaian gentian optik berketumpatan tinggi dan tulang belakang bandar boleh skala.

Modul 800G/400G & BiDi memacu ke arah 5G Advanced dan 6G bagi memenuhi permintaan data pacuan AI serta menangani kekangan gentian di kawasan metro padat dengan menggandakan kapasiti sedia ada.

EDFA & OTDR boleh pasang memperkasa Integrasi Sistem untuk pengurusan rangkaian pintar tanpa jejak fizikal.

XGS-PON & 25G-PON untuk memperkemas jalur lebar kediaman dan angkut hala balik 5G.

SINGAPURA, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- FICER Technology, penyedia penyelesaian komunikasi Gentian Optik, secara rasmi mengumumkan penyertaannya dalam Asia Tech x Singapore 2026 (CommunicAsia). Selaras dengan tema rasmi, "The Future of Asia's Connectivity & Digital Infrastructure" (Masa Depan Ketersambungan & Infrastruktur Digital Asia), FICER akan membentangkan inovasi terbaharunya "Scalable Connectivity for the Future of Telecommunications"(Ketersambungan Boleh Skala untuk Masa Depan Telekomunikasi). Dari 20–22 Mei di Singapore Expo, syarikat akan mempamerkan penghantar-terima berkelajuan tinggi 400G/800G dan penyelesaian OTN DWDM yang direka untuk era ketersambungan seterusnya.

Mereka Bentuk Infrastruktur untuk 5G Advanced dan Seterusnya

Ketika industri telekomunikasi beralih ke arah 5G Advanced dan menjangkakan inovasi 6G, permintaan terhadap infrastruktur lapisan fizikal yang kukuh semakin meningkat. FICER menangani keperluan ini melalui Sistem F520 OTN DWDM dan Siri DCO (Digital Coherent Optics). Gabungan ini menawarkan platform modular berketumpatan tinggi yang memudahkan teknologi rangkaian sambil menyediakan lebar jalur berskala penting untuk tulang belakang bandar masa hadapan. Dengan menghapuskan keperluan pampasan penyebaran yang kompleks, modul DCO menyediakan laluan terus dengan kependaman rendah, membolehkan pengendali mengendalikan aliran data besar daripada aplikasi AI dan piawaian tanpa wayar generasi seterusnya.

Memaksimumkan Aset Gentian untuk Ketersambungan Berkelajuan Tinggi

Bagi menangani cabaran gentian di kawasan metro yang padat, FICER menawarkan portfolio komprehensif penghantar-terima BiDi (Bidirectional) 25G, 40G dan 100G. Modul ini menggandakan kapasiti kabel sedia ada dengan menghantar dan menerima data melalui satu jalur gentian optik tunggal, sekali gus mengelakkan keperluan pemasangan gentian baharu yang mahal dan kompleks. Untuk persekitaran paling mencabar, penyelesaian 400G dan 800G menyediakan kapasiti yang diperlukan untuk infrastruktur AI dan pusat data awan, memastikan rangkaian teras kekal sebagai pemudahcara, bukan penghalang kepada transformasi digital.

Memacu Integrasi Sistem dengan Penyelesaian Gentian Pintar

Integrasi Sistem moden memerlukan alat yang mengurangkan kerumitan sambil meningkatkan kecekapan operasi. Penghantar-terima EDFA/OTDR Boleh Pasang FICER merevolusikan penyelenggaraan rangkaian dengan memasukkan kecerdasan terus ke dalam antara muka standard. OTDR boleh pasang ini menyokong operasi gentian tunggal untuk menghapuskan gangguan silang serta membolehkan pengesanan kerosakan secara masa nyata dari jarak jauh. Ini membolehkan juruteknik mengenal pasti kerosakan gentian tanpa lawatan tapak, sekali gus mengurangkan masa pemulihan. Digabungkan dengan modul Dwi EDFA yang mempunyai kawalan penguatan automatik, penyelesaian ini membantu penyepadu membina rangkaian lebih boleh dipercayai dengan kemampuan pemantauan sendiri, sambil mengurangkan kos modal dan operasi.

Penggabungan Perkhidmatan di Pinggir Rangkaian

Melengkapi lapisan infrastruktur, FICER turut mempamerkan teknologi XGS-PON/25G-PON yang direka untuk menggabungkan pelbagai perkhidmatan pada satu platform gentian bersatu. Penyelesaian ini menyokong jalur lebar kediaman, talian sewaan perusahaan serta sambungan 5G xHaul (angkut depan/angkut hala balik) secara serentak. Modul 25G-PON khususnya menggandakan kapasiti empat kali ganda untuk memenuhi keperluan kependaman yang ketat bagi aplikasi 5G Advanced masa hadapan. Pendekatan ini membolehkan pengendali menyediakan perkhidmatan berprestasi tinggi dengan kerumitan yang lebih rendah, sekali gus memastikan laluan kos efektif ke arah ketersambungan pintar masa depan.

Latar Belakang FICER Technology

Beribu pejabat di Taiwan, FICER merupakan penyedia penyelesaian gentian optik berprestasi tinggi yang dipandu oleh misi "Fiber First. Compatibility Always". Syarikat ini melayani pengendali telekomunikasi, penyepadu sistem dan penyedia infrastruktur awan di seluruh dunia. Dengan fokus kukuh terhadap kefleksibelan, penyesuaian dan kebolehpercayaan, FICER menyediakan penyelesaian serasi dan boleh skala untuk menyokong generasi ketersambungan pintar seterusnya.

Tiga Kekuatan Teras:

Keserasian Tinggi: Produk direka untuk menyokong persekitaran berbilang vendor, memastikan saling boleh kendalian lancar merentasi jenama peralatan rangkaian utama dan membantu pelanggan mengelakkan pergantungan kepada vendor tertentu.

Prestasi Kos Tinggi: Menyediakan keseimbangan kos dan kualiti yang kukuh, FICER menyediakan alternatif yang boleh dipercayai bagi penghantar-terimas asal—tanpa menjejaskan prestasi atau kestabilan.

Rantaian Bekalan Tangkas: Dengan keupayaan pengurusan inventori dan pemenuhan pantas, FICER memastikan penghantaran yang pantas bagi memenuhi keperluan garis masa projek dinamik dan keperluan pelaksanaan segera.

Dengan menggabungkan kepakaran teknikal dan pendekatan berfokuskan rakan kongsi, FICER memperkasa pelanggan untuk membina rangkaian optik yang cekap dan bersedia untuk masa hadapan dengan yakin.

SOURCE FICER TECHNOLOGY CO., LTD.