EFGH Tunjuk Woon Tai Ho sebagai Direktur Independen untuk Memperkuat Tata Kelola Perusahaan Menjelang Pencatatan Saham di AS

Sebelumnya, Woon menjabat sebagai Penasihat Independen bagi perusahaan sekaligus anggota Dewan Penasihat. Kini, ia secara resmi menjabat Direktur Independen seiring dengan langkah EFGH untuk memperkuat kerangka tata kelola perusahaan menjelang rencana pencatatan saham di Amerika Serikat.

EFGH telah menandatangani Business Combination Agreement (BCA) dengan WinVest Acquisition Corp., sebuah perusahaan akuisisi dengan tujuan khusus (special purpose acquisition company/SPAC) yang tercatat di bursa, pada 3 Desember 2025. Transaksi yang tengah diajukan tersebut menggunakan valuasi perusahaan EFGH secara pro forma sekitar US$425 juta.

Woon dikenal sebagai salah satu pelopor industri penyiaran di Asia dan tercantum dalam daftar "Singapore Media Industry Hall of Fame". Ia memimpin tim yang meluncurkan Channel NewsAsia pada 1999, saluran berita regional berbahasa Inggris dari Singapura yang berfokus pada isu Asia dan perkembangan global. Sepanjang kariernya, Woon berperan penting membentuk strategi media, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat kredibilitas institusi di berbagai negara Asia.

Penunjukan ini mencerminkan komitmen EFGH untuk membangun dewan direktur yang independen dengan latar belakang yang beraneka ragam, menjelang statusnya sebagai perusahaan publik di Amerika Serikat.

Sejumlah sosok lain yang menjabat direktur independen lain EFGH:

Munya Chiura

Warga negara Zimbabwe yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun membantu perusahaan berkembang di pasar-pasar negara berkembang. Chiura memiliki keahlian dalam ekspansi fintech di Afrika dan pernah memegang posisi kepemimpinan di berbagai platform lintasnegara seperti dLocal, Flutterwave, Flywire, dan MPOWER Financing. Ia juga pernah menjadi Konsultan Inovasi bagi World Bank.

Cecily Ng

Warga negara Singapura yang memiliki pengalaman sebagai pemimpin senior di Salesforce, Microsoft, IBM, dan Sun Microsystems. Saat ini, ia menjabat sebagai Vice President & General Manager untuk ASEAN dan Greater China, Databricks. Ng memiliki pengalaman luas dalam teknologi perusahaan, ekspansi pasar regional, dan transformasi digital.

Goh Theng Kiat

Warga negara Singapura dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang pemasaran, komunikasi, dan manajemen bisnis. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Chief Customer Officer di Prudential Singapore, serta memimpin strategi dan keterlibatan pelanggan.

Dewan Direktur EFGH dipimpin oleh Founder & Executive Chairman, Dennis Ng , warga negara Singapura yang memiliki lebih dari dua dekade pengalaman sebagai pemimpin di sektor perbankan, asuransi, dan konsultasi di Asia dan Afrika. Ia pernah memegang posisi senior di Prudential, Allianz, dan Citi, serta memimpin berbagai inisiatif transformasi digital, ekspansi pasar, dan pertumbuhan pendapatan dalam skala besar.

"Menjelang rencana pencatatan saham EFGH di bursa utama AS, kualitas dewan direktur kami mencerminkan keseriusan dalam menjalankan tata kelola perusahaan. Pengawasan independen bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi bagi kepercayaan investor dan penciptaan valuasi jangka panjang. Saya menyambut Tai Ho, Cecily, Theng Kiat, dan Munya yang bergabung dalam dewan direktur EFGH. Setiap sosok ini menguasai keahlian dan memiliki rekam jejak yang kuat. Mereka akan memberikan perspektif independen yang akan bermanfaat bagi pemegang saham, mitra, serta komunitas di tempat kami beroperasi. EFGH saat ini memasuki momen penting, dan tata kelola perusahaan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya,"

ujar Dennis Ng, Founder, Executive Chairman, dan Global Chief Executive Officer EFGH.

Tentang EFGH

Embed Financial Group Holdings Pte. Ltd. (EFGH) adalah perusahaan teknologi embedded finance yang berkantor pusat di Singapura dengan misi membangun Finternet—ekosistem keuangan global yang inklusif, serta didukung oleh teknologi. Dengan valuasi US$425 juta, EFGH membantu berbagai lembaga keuangan, perusahaan, dan mitra di Afrika dan Asia untuk mengintegrasikan layanan keuangan ke dalam aktivitas sehari-hari sehingga mendorong inklusi keuangan dalam skala luas.

Informasi selengkapnya: efgh.xyz

