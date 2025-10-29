Envision Energy Raih Penghargaan Emas pada Kategori Kolaborasi Lintasnegara di Asian Power Awards 2025

PLTB Monsoon merupakan PLTB pertama di Laos, bahkan PLTB satu unit terbesar di Asia Tenggara. Sebagai satu-satunya pemasok turbin PLTB untuk proyek ini, Envision resmi meneken perjanjian kerja sama pada Maret 2023. Envision mengirimkan seluruh pesanan 133 unit turbin PLTB lebih cepat dari jadwal, tepatnya pada Juli 2024. Kesuksesan ini menjadi momen penting dalam kerja sama energi terbarukan dalam kerangka Belt and Road Initiative.

"Kami sangat bangga memenangkan penghargaan ini", ujar John Lee, General Manager, Asia & Africa Markets, Envision Energy. "PLTB Monsoon membuktikan kemampuan kami dalam menggarap proyek internasional berskala besar dan mendorong perkembangan energi bersih di Asia Tenggara. Proyek PLTB terbesar di Asia Tenggara ini juga selesai lebih cepat dari jadwal sehingga mencerminkan dedikasi tim dan mitra kami dalam mengatasi tantangan teknis dan logistik, sekaligus menjadi tolok ukur kolaborasi lintasnegara di sektor energi terbarukan."

Terletak di dua provinsi sebelah selatan Laos, Sekong dan Attapeu, proyek PLTB Monsoon akan memasok listrik bersih ke Vietnam melalui jalur transmisi 500 kV. Selama beroperasi, proyek ini dapat mengurangi emisi karbon hingga 35 juta ton, serta mendukung ambisi strategis Laos sebagai "Penyuplai Energi Asia Tenggara" dan pusat ekspor energi terbarukan di Asia Tenggara.

Envision Energy menerapkan teknologi canggih dan mekanisme jaminan proyek khusus untuk menghadapi kondisi lapangan yang penuh tantangan. Lebih lagi, Envision Energy memastikan seluruh pesanan 133 turbin angin terkirim dengan kualitas tinggi dan tepat waktu. Peran Envision Energy dalam proyek ini telah diakui oleh para pemangku kepentingan sebagai contoh kolaborasi internasional di bidang energi hijau. Pencapaian tersebut mencerminkan keahlian Envision Energy dalam melaksanakan proyek energi terbarukan lintasnegara dalam skala besar, serta menegaskan pentingnya inisiatif semacam ini untuk memenuhi permintaan energi Asia yang terus meningkat sekaligus mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan.

Asian Power Awards, kerap dijuluki "Piala Oscar versi industri kelistrikan", mengapresiasi proyek-proyek yang paling inovatif dan transformatif, serta mendorong perkembangan energi bersih di Asia. Keberhasilan ini mencerminkan status Envision Energy sebagai pemimpin industri yang mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat regional dan membangun masa depan energi terbarukan secara lintasnegara.

