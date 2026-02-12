Envision Energy Dukung Transisi Energi Sri Lanka, Proyek PLTB Mannar 50 MW Resmi Dimulai

Proyek ini dikembangkan dan didanai HayWind One Limited, anak usaha Hayleys PLC, salah satu konglomerasi terkemuka di Sri Lanka. Proyek tersebut melengkapi portofolio energi terbarukan Sri Lanka. Envision Energy akan memasok 10 turbin angin tipe EN-156/5.0MW dengan total kapasitas terpasang 50 MW untuk menghasilkan sekitar 207 juta kWh listrik bersih setiap tahun. Dirancang untuk memaksimalkan potensi tenaga bayu Mannar yang kuat dan stabil, turbin ini memiliki tinggi sumbu 110 meter sehingga mendorong produksi energi sekaligus mengoptimalkan proyek dari sisi kelayakan ekonomi. Melalui proyek ini, Envision Energy untuk pertama kalinya memperoleh pesanan turbin angin skala utilitas di Sri Lanka. Proyek ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Maret 2027. Dengan demikian, pencapaian tersebut menjadi momen penting dalam ekspansi Envision Energy di Asia Selatan.

Untuk menghadapi kondisi iklim pesisir dengan kadar garam dan kelembapan tinggi, Envision menghadirkan solusi perlindungan antikorosi khusus yang meningkatkan daya tahan dan keandalan turbin PLTB dalam jangka panjang. Envision juga akan menyediakan layanan operasional dan pemeliharaan perangkat sepanjang siklus proyek guna memastikan kinerja yang aman dan efisien selama masa desain 20 tahun.

Winston Xu, General Manager, Southeast Region, Envision Energy, mengatakan: "Sri Lanka memiliki posisi yang sangat strategis dalam transisi energi di Asia Selatan dengan sumber daya tenaga bayu yang sangat kompetitif. Proyek ini menjadi perkembangan penting dalam pengembangan energi terbarukan di negara ini sekaligus memperkuat ekspansi Envision Energy di kawasan. Dengan memadukan teknologi turbin angin yang telah teruji, solusi khusus untuk lingkungan pesisir yang kompleks, serta kemampuan pengiriman produk dan layanan global, kami mendukung produksi energi yang lebih tinggi, keandalan yang lebih baik, dan nilai tambah jangka panjang bagi jaringan listrik nasional, serta masyarakat Sri Lanka."

Hasith Prematillake, Managing Director, Hayleys Fentons Limited, induk usaha HayWind One Limited, menyatakan: "Proyek ini menyediakan energi bersih yang berasal dari dalam negeri untuk masyarakat Sri Lanka. Dengan menghadirkan teknologi kelas dunia Envision ke Sri Lanka untuk pertama kalinya, kami memastikan bahwa transisi energi hijau dapat memasok listrik yang lebih terjangkau bagi masyarakat di seluruh negeri. Kami berharap, inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi proyek energi terbarukan berikutnya di Sri Lanka."

Roshane Perera, Director/CEO, Hayleys Solar, menambahkan: "Kami menyadari, teknologi kelas dunia seperti milik Envision membutuhkan dukungan tim kelas dunia. PLTB Mannar merupakan proyek besar. Kami telah mengerahkan para insinyur dan manajer proyek yang paling berpengalaman untuk menjawab tantangan di Mannar. Dengan memanfaatkan keahlian lokal yang mendalam, kami memastikan infrastruktur ini dapat beroperasi secara optimal selama beberapa dekade. Kami bangga membuktikan bahwa talenta Sri Lanka sepenuhnya mampu menghadirkan proyek energi terbarukan berskala global."

SOURCE Envision Energy