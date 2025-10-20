Era Baru Pengadaan Barang: 4.500 Pihak Pemasok Tampil di 33rd Shenzhen Gift Fair yang Diadakan RX Huabo Hari Ini

SHENZHEN, Tiongkok, 20 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- 33rd China (Shenzhen) International Gifts and Home Products Fair (SZ Gift Fair) dibuka hari ini di Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Pada 20-23 Oktober, 4.500 ekshibitor menampilkan berbagai produk di segmen-segmen gaya hidup modern, dekorasi, serta kreatif di 15 aula pameran. Selama tiga hari, SZ Gift Fair akan menjadi pusat inspirasi, pengetahuan, dan peluang bisnis di pasar global, serta menjadi wadah terkemuka bagi pihak produsen dan peritel untuk mencari sumber produk baru.

Menampilkan Merek Peralatan Rumah Tangga dan Dapur Terkemuka: Mengubah Kehidupan Sehari-hari

Ekshibitor asal Tiongkok yang tampil di SZ Gift Fair menunjukkan perpaduan inovasi dan fungsionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Stechcol memamerkan koleksi produk tea set elegan untuk gaya hidup masa kini. Sementara, ASD memperkenalkan peralatan dapur berukuran ringkas dengan solusi praktis untuk berbagai kebutuhan memasak. Fuguang, merek minuman terkemuka, menampilkan desain botol air yang inovatif sebagai tren baru dalam gaya hidup modern.

Pengalaman Menarik: Menghadirkan Pameran Pengadaan Barang yang Menarik

Helen Shen, Vice President, RX Huabo, menekankan pentingnya pengalaman pihak buyer: "Pengalaman menarik mendorong rasa ingin tahu pihak buyer, maka setiap ajang gift fair harus menghadirkan suasana seperti karnaval."

Selain pameran dagang dan sarana berbagi pengalaman, SZ Gift Fair kini hadir dalam format yang lebih interaktif dan mengutamakan pengalaman menarik. Beberapa di antaranya, pertunjukan robot dan karnaval e-sports yang untuk pertama kalinya digelar. Selain itu, Pet Products Expo juga menawarkan konsep baru dengan zona ramah hewan peliharaan, serta berbagai aktivitas interaktif, serta Golly Pet Art Gallery—semuanya dirancang untuk menonjolkan inovasi produk bertema hewan peliharaan sekaligus memberikan hiburan dan wawasan bagi pihak buyer.

Tentang RX Huabo

Berpengalaman lebih dari 30 tahun, RX Huabo telah menjadi pihak penyelenggara pameran terbesar dan paling berpengaruh di sektor Suvenir & Peralatan Rumah di Asia Pasifik. RX Huabo adalah bagian dari RX, pemimpin pasar penyelenggaraan kegiatan dan pameran di dunia. RX Huabo mengadakan 16 pameran B2B profesional di dalam dan luar negeri setiap tahun. Lewat pameran tersebut, RX Huabo mempertemukan lebih dari 10.000 ekshibitor dan satu juta produk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang bagi tiga juta pihak pembeli. Melalui platform daring Limaotong, matriks media baru, RX Huabo membangun platform jual-beli omnichannel B2B dalam format luring dan daring. Limaotong mempertemukan pihak pemasok bermutu dengan jutaan pihak pengadaan barang. Dengan demikian, RX Huabo menyediakan sarana pengadaan barang yang efisien, serta beroperasi selama satu tahun penuh.

