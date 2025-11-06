Shenzhen Gift Fair 2025 yang Digelar RX Huabo Diikuti Lebih dari 4.500 Peserta Pameran, Angkat Tren Konsumsi Berbasiskan AI dan Skenario

SHENZHEN, Tiongkok, 6 November 2025 /PRNewswire/ -- Ajang 33rd China (Shenzhen) International Gifts and Home Products Fair (SZ Gift Fair), berlangsung pada 20-23 Oktober 2025 di Shenzhen World Exhibition & Convention Center, ditutup dengan sukses besar. Selama empat hari, pameran ini diikuti lebih dari 4.500 peserta pameran dan pihak pembeli dari seluruh dunia. SZ Gift Fair kembali membuktikan perannya sebagai platform utama untuk pengadaan produk (sourcing), serta barometer tren desain dan produk berbasiskan hak cipta atau lisensi (IP) di sektor suvenir dan perlengkapan rumah tangga.

AI Menghadirkan Era Baru dalam Pengalaman Konsumen Berbasiskan Skenario

Berbagai merek smart home ternama, seperti Xiaomi dan Midea, memanfaatkan AI untuk mendesain ekosistem pintar untuk rumah. Sementara, produsen robot seperti DJI dan Ecovacs memperkenalkan penyedot debu pintar generasi baru yang dapat memprioritaskan area pembersihan dan beroperasi secara otomatis. Pada kategori produk audio, EDIFIER memamerkan headphone berbasiskan AI yang secara otomatis menyesuaikan kalibrasi suara dengan profil pengguna. Sejumlah merek seperti Hohem dan Godox turut menghadirkan berbagai perangkat nirkabel berbobot ringan untuk membuat konten profesional dan livestreaming. Sederet produk ini mencerminkan sebuah pergeseran dari produk tunggal menuju pengalaman penggunaan produk yang menyatu dengan gaya hidup pengguna.

Nilai Emosional: Generasi Z Mengubah Pola Konsumsi

Helen Shen, Vice President, RX Huabo, membagikan temuan dari "2026 China Gift Industry White Paper" di Gift Industry Summit Forum. Menurutnya, konsumen di seluruh dunia semakin mengapresiasi personalisasi dan estetika produk sehingga memperlihatkan tren "produk konsumsi yang memiliki hubungan emosional." Sebagai kekuatan utama di pasar dan dunia kerja, Generasi Z lebih mengutamakan koneksi emosional dan ekspresi diri. Produk seperti fragrance diffusers, peralatan rumah kreatif, hingga perangkat rumah tangga kini tidak hanya berfungsi secara praktis, melainkan juga menjadi simbol emosional dan jati diri.

Tentang RX Huabo

Berpengalaman lebih dari 30 tahun, RX Huabo telah menjadi pihak penyelenggara pameran terbesar dan paling berpengaruh di sektor Suvenir & Perlengkapan Rumah Tangga di Asia Pasifik. RX Huabo adalah bagian dari RX, pemimpin pasar penyelenggaraan kegiatan dan pameran di dunia. RX Huabo mengadakan 16 pameran B2B profesional di dalam dan luar negeri setiap tahun. Lewat pameran tersebut, RX Huabo mempertemukan lebih dari 10.000 ekshibitor dan satu juta produk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang bagi tiga juta pihak pembeli. Melalui platform daring Limaotong, matriks media baru, RX Huabo membangun platform jual-beli omnichannel B2B dalam format luring dan daring. Limaotong mempertemukan pihak pemasok bermutu dengan jutaan pihak pengadaan barang. Dengan demikian, RX Huabo menyediakan sarana pengadaan barang yang efisien, serta beroperasi selama satu tahun penuh.

