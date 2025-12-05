Federation Raih "Victorian International Education Award"

BALLARAT, Australia, 5 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Ketika berkuliah di Federation University Australia, mahasiswa merasa diperhatikan, didukung, dan dibekali untuk meraih kesuksesan. Kampus Federation tersebar di berbagai wilayah Victoria — mulai dari komunitas regional seperti Ballarat dan Gippsland hingga Berwick dan Melbourne City, salah satu kota yang paling ramah bagi mahasiswa di dunia[1]. Sebagai universitas Co-op terkemuka di Australia, Federation menawarkan penempatan kerja berbayar (paid placement) agar setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja, menjalin koneksi industri, dan membangun kepercayaan diri sebelum lulus dari kampus. Dengan kelas yang lebih kecil, layanan khusus untuk mahasiswa internasional, serta kehidupan kampus multikultur, setiap mahasiswa memperoleh pengalaman berkuliah yang lebih personal.

"Premier's Award" merupakan pengakuan tertinggi untuk penyedia layanan pendidikan internasional di Victoria, serta mencerminkan komitmen Federation dalam memastikan kesuksesan mahasiswa, baik secara akademis, profesional, dan pribadi.

Diserahkan oleh The Hon. John Brumby AO, Chair, Victorian International Education Advisory Council sekaligus Mantan Menteri Besar Victoria, "Premier's Award" menyoroti investasi Federation University dalam keberhasilan mahasiswa internasional, serta rekam jejak dalam menyiapkan lulusan untuk berkarier di tingkat global.

Model Pendidikan Kooperatif (Co-operative Education Model) Federation meraih "Excellence in International Student Employability" dan "Career Development Award".

Program Co-op membantu mahasiswa mengawali karier lewat pengalaman kerja nyata dan koneksi industri sebagai bagian dari studi mereka.

Untuk pertama kalinya di Australia, program Co-op menawarkan penempatan kerja berbayar yang diakui sebagai bagian dari kualifikasi mahasiswa tanpa memperpanjang masa studi.

Program ini memberikan hasil nyata, bahkan Federation dinobatkan sebagai kampus nomor satu di Victoria untuk tingkat pekerjaan lulusan pascasarjana, dan nomor dua di Victoria untuk tingkat pekerjaan lulusan sarjana —banyak mahasiswa internasional Federation juga mendapatkan pekerjaan setelah menjalani penempatan Co-op.

Sejak 2013, Victorian International Education Awards mengapresiasi mahasiswa internasional terbaik, lulusan baru, dan penyedia pendidikan unggulan di negara bagian Victoria.

Penghargaan ini menyoroti keunggulan dalam kepemimpinan dan inovasi di sektor pendidikan internasional, serta memperkuat posisi Victoria sebagai destinasi pendidikan kelas dunia.

Pernyataan Vice-Chancellor and President, Federation University, Profesor Duncan Bentley

"Federation menilai bahwa mahasiswa internasional adalah bagian penting dari identitas universitas dan komunitas."

"Penghargaan ini menegaskan komitmen kami untuk menciptakan peluang yang memastikan kesuksesan mahasiswa internasional — baik di Victoria maupun di seluruh dunia."

Pernyataan Deputy Vice-Chancellor Global, Engagement and Quality, Carolyn Chong

"Kami bangga atas pengakuan ini, namun penghargaan sebenarnya adalah keberhasilan mahasiswa kami. Setiap inisiatif — mulai dari penempatan Co-op hingga dukungan mahasiswa — dirancang sebagai awal yang baik dalam karier dan kehidupan."

Anda dapat menelusuri peluang mengikuti penempatan kerja berbayar melalui model Co-Op Federation University.

[1] QS Best Student Cities 2026

SOURCE Shanghai SUS Environment Co., Ltd.