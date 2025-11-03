SUS ENVIRONMENT Pamerkan Solusi Inovatif untuk Pengelolaan Limbah di ISWA 2025

Di acara ini, ZHAN Liang (Eric), CEO, SUS International, menyampaikan paparan berjudul "Menuju Masa Depan Berkelanjutan Bersama — Praktik dan Teknologi Terbaik Tiongkok dalam Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/Waste-to-Energy." Menurutnya, setelah hampir dua dekade, kapasitas insinerasi sampah di Tiongkok kini telah melampaui kapasitas total Eropa, Amerika, dan Jepang. Teknologi pengolahan sampah di Tiongkok juga terus berkembang menuju efisiensi tinggi, kinerja yang ramah lingkungan, dan berbasis pada kecerdasan digital. Solusi Tiongkok dalam pengelolaan limbah padat kini memberikan manfaat bagi dunia.

Selama acara berlangsung, paviliun pameran eksklusif SUS ENVIRONMENT turut menjadi pusat perhatian para peserta internasional. Lewat pameran tersebut, SUS ENVIRONMENT menampilkan pencapaian China Best Available Technology and Practices for Waste-to-Energy (CBAT) serta teknologi digital twin terbaru yang menarik banyak minat pakar pengelolaan limbah, pejabat pemerintah, dan perwakilan perusahaan.

SUS ENVIRONMENT juga aktif berpartisipasi dalam "IFC CEO Panel" dan "Circularity Plus Executive Roundtable". Bersama para eksekutif senior dari berbagai perusahaan pengelolaan limbah internasional, SUS ENVIRONMENT berdiskusi mengenai kebijakan dan tren perkembangan industri pengelolaan limbah.

Salah satu momen penting dalam acara tersebut adalah peresmian Nota Kesepahaman (MoU) antara ISWA dan SUS ENVIRONMENT. Kedua pihak sepakat bekerja sama dalam sejumlah bidang seperti pertukaran teknologi, kegiatan bersama, serta berbagi pengalaman Tiongkok dalam pengembangan proyek waste-to-energy. Kerja sama ini akan mendorong kemajuan dan integrasi global industri pengelolaan limbah.

Partisipasi aktif dalam ISWA 2025 World Congress menjadi perkembangan penting dalam perjalanan internasionalisasi SUS ENVIRONMENT. Ke depan, SUS akan terus memperluas kerja sama global di bidang pengelolaan limbah padat, serta menyumbangkan keahlian dan inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Tentang SUS

SUS ENVIRONMENT adalah penyedia solusi lingkungan hidup yang terbesar di dunia.* Hingga Juni 2025, SUS ENVIRONMENT telah mendirikan 11 pusat manajemen di seluruh dunia, serta berinvestasi dan membangun 90 proyek pembangkit listrik tenaga sampah (waste-to-energy) dengan kapasitas harian hampir 120.000 ton MSW yang menghasilkan sekitar 18.000 GWh listrik hijau setiap tahun.

*Data Sanitasi Lingkungan Hidup Tiongkok dan data publik, mencakup skala desain total, data terhitung hingga 30 Juni 2025.

SOURCE Shanghai SUS Environment Co., Ltd.