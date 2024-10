Fortune Umumkan Most Powerful Women Asia 2024

Salah satu wilayah yang tercepat pertumbuhannya di dunia kini memiliki daftar Fortune 100 MPW

Grace Wang, Pimpinan dan CEO Luxshare Precision Industry, menduduki peringkat teratas. Diikuti oleh CEO Oversea-Chinese Banking Corporation Group, Helen Wong, kemudian Presiden dan CEO Suntory Beverage and Food, Makiko Ono

SINGAPURA, 8 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Hari ini Fortune mengumumkan Most Powerful Women Asia 2024, yang menampilkan 100 wanita terkemuka yang mewakili berbagai sektor seperti keuangan, energi, transportasi, makanan dan minuman, dan perhotelan.

Peringkat Fortune 100 MPW Asia memberikan penghargaan kepada perempuan yang mengubah konsep kepemimpinan dengan mentransformasi perusahaan, mendisrupsi industri, dan mendorong pertumbuhan, inovasi dan keunggulan bisnis sekaligus menginspirasi generasi pemimpin berikutnya.

2024 Fortune MPW Asia October/November Cover

Disusun oleh editor Fortune, daftar ini meliputi 53 CEO, 26 Pimpinan, dan 11 Chief Financial Officer. Lebih dari sepuluh persen wanita dalam daftar ini adalah pengusaha yang mendirikan bisnis yang mereka pimpin, termasuk Grace Wang, Luxshare Precision Industry (no. 1); Miranda Qu, Xiaohongshu (no. 60); Sung Suk Suh, Cosmax (no. 64) dan Kiran Mazumdar-Shaw, Biocon (no. 74).

Peringkat ini mencakup 31 pemimpin dari Tiongkok daratan, termasuk Hong Kong, Makau dan Taiwan, 14 dari Thailand, sembilan dari Jepang, sembilan dari Singapura, delapan dari India, tujuh dari Korea Selatan, tujuh dari Filipina, enam dari Australia, empat dari Malaysia, tiga dari Vietnam, dan dua dari Indonesia.

Kata Clay Chandler, Executive Editor Fortune Asia, "Kami senang sekali merayakan pencapaian luar biasa para pemimpin perempuan dari berbagai negara di Asia Pasifik. Para perempuan yang mendapat kehormatan masuk dalam daftar 2024 Asia kini bergabung di warisan luar biasa Most Powerful Women, sebuah waralaba yang pertama kali diciptakan oleh Fortune lebih dari seperempat abad lalu pada tahun 1998."

10 Most Powerful Women Asia 2024 adalah:

Grace Wang , Pimpinan dan CEO Luxshare Precision Industry Helen Wong , Group CEO Oversea-Chinese Banking Corporation Makiko Ono , Presiden dan CEO Suntory Beverage and Food Shemara Wikramanayake , Managing Director dan CEO Macquarie Group Mitsuko Tottori , Presiden dan Group CEO JAL Group Meng Wanzhou, Deputy Chairwoman, Rotating Chairwoman dan CFO Huawei Bonnie Y Chan, CEO Hong Kong Exchanges and Clearing Sandy Ran Xu , CEO dan Executive Director JD.com Nicke Widyawati, Presiden Direktur dan CEO Pertamina Joey Wat , CEO Yum China Holdings

Grace Wang, Pimpinan dan CEO Luxshare Precision Industry, telah menjadikan perusahaan ini pemasok utama Apple yang berperan penting dalam produksi beberapa produk utama Apple seperti AirPods, Apple Watches, dan iPhone. Di bawah kepemimpinannya, Luxshare telah berkembang melalui berbagai akuisisi strategis, termasuk mengambil alih pabrik iPhone dari Pegatron dan menginvestasikan $330 juta di fasilitas Vietnam. Luxshare memulai debutnya di Fortune Global 500 pada tahun 2023. Luxshare menduduki peringkat No. 488 tahun 2024 dengan pendapatan $32,8 miliar.

Daftar lengkap MPW Asia 2024 tersedia di sini dan di majalah Fortune Asia edisi Oktober/November.

