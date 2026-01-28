GAC AION V Memenuhi Kebutuhan Mobil Listrik Murni di Nordik dengan Keunggulan Multidimensi

Ekspansi AION V ke pasar Finlandia merupakan langkah penting GAC untuk menerapkan "Rencana Pengembangan Pasar Eropa". Dirancang untuk memenuhi kebutuhan utama di pasar Finlandia—pelestarian alam, keselamatan berkendara, dan ruang kabin yang lega—AION V menawarkan dua keunggulan berupa "adaptasi teknologi dan pengalaman pengguna yang lebih optimal".

AION V berhasil meraih peringkat keselamatan berkendara bintang lima dalam Euro NCAP (New Car Assessment Programme) 2025. Mobil ini memiliki jarak tempuh WLTP hingga 510 kilometer serta mendukung pengisian daya ultracepat dengan waktu pengisian dari 10% ke 80% hanya 24 menit. Dengan jarak sumbu roda 2.775 milimeter, AION V menawarkan ruang interior yang lega.

Saat ini, AION V resmi dipasarkan di Finlandia. Dengan perpaduan fitur yang "melampaui kelasnya dan harga kompetitif", AION V segera menjadi pilihan baru yang sangat menarik pada segmen mobil listrik murni di pasar Nordik.

