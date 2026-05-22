GAC Gandeng Toluca FC, Terinspirasi dari Visi Bersama untuk Meraih Keunggulan

Berdiri sejak 1917, Toluca FC dikenal sebagai salah satu klub paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Meksiko. Semangat untuk terus berprestasi, disiplin, daya juang tinggi, dan mentalitas juara yang menjadi identitas klub ini selaras dengan filosofi GAC yang mengedepankan kualitas, inovasi, dan kinerja unggul. Melalui kemitraan ini, salah satu merek otomotif Tiongkok yang berkembang pesat di Meksiko bersinergi dengan klub sepak bola legendaris, didasari visi serupa untuk terus bertumbuh dan meraih prestasi.

Ke depan, GAC dan Toluca FC akan menggelar berbagai program aktivasi, pengalaman eksklusif bagi penggemar, serta beragam kegiatan kolaboratif. Melalui pendekatan yang lebih erat dengan komunitas lokal, kedua pihak ingin membangun keterikatan yang lebih kuat dengan jutaan pencinta sepak bola di Meksiko. Dengan memanfaatkan sepak bola sebagai salah satu elemen budaya yang paling dekat dengan masyarakat Meksiko, GAC semakin memperkuat citranya sebagai merek otomotif yang inovatif, tepercaya, dan berkelas. Langkah ini sekaligus menandai transformasi GAC dari sekadar hadir di pasar menjadi merek yang semakin mengakar di tingkat lokal.

Sebelumnya, GAC juga telah menjalin berbagai kolaborasi dalam bidang olahraga di sejumlah pasar utama Amerika Latin, seperti Brasil, Kolombia, Bolivia, dan Uruguay. Melalui sederet kemitraan tersebut, GAC membangun ekosistem sports marketing yang semakin terintegrasi di kawasan sekaligus memperkuat pengaruh mereknya di pasar global. Dengan terus memperluas jejaknya di Amerika Latin, GAC mempererat hubungan emosional dengan konsumen lokal sekaligus meningkatkan daya saing dan visibilitas merek di tingkat internasional.

Informasi selengkapnya: https://www.gacgroup.com/en atau melalui akun media sosial GAC.

SOURCE GAC