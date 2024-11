HOIANA RESORT & GOLF LUNCURKAN HOIANA PICKLEBALL COURT YANG BERTARAF PREMIUM

Peresmian Hoiana Pickleball Court merupakan langkah penting dalam ekspansi fasilitas olahraga dan kebugaran di Hoiana Resort & Golf sekaligus melengkapi berbagai layanan bermutu tinggi yang tersedia bagi para tamu dalam dan luar negeri.

Dalam acara peresmian ini, Jan David mengumumkan, Hoiana Resort & Golf akan menjadi sponsor utama World Pickleball Championship yang segera berlangsung pada Januari 2025. Ajang ini merupakan salah satu turnamen utama Pickleball yang menampilkan babak penyisihan di berbagai negara. Babak final akan mempertandingkan para pemain pickleball dari delapan negara dan wilayah, termasuk Tiongkok Daratan, India, Vietnam, Korea, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Hong Kong, di fasilitas unggulan Hoiana.

"Kami ingin menjadikan Hoiana destinasi terkemuka untuk turnamen olahraga dunia, termasuk Pickleball. Kami berkomitmen menciptakan pengalaman yang luar biasa dan berkesan bagi seluruh pengunjung di Hoiana dan Quang Nam," ujar Steve Wolstenholme, President & CEO, Hoiana Resort & Golf.

Menurut Tao Viet Hai, Deputy Director, Department of Culture, Sports, and Tourism, Quang Nam, olahraga berpotensi menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan. Ajang dan aktivitas olahraga dapat menjadi atraksi unik, serta menarik kunjungan wisatawan ke Quang Nam.

Di acara peresmian ini, Hoiana Resort & Golf juga resmi menjalin kerja sama sponsor dalam program pembinaan atlet dengan Sophia Phuong Anh. Berusia 16 tahun, Sophia Phuong Anh telah mencetak sejarah sebagai atlet profesional pickleball termuda di Vietnam. Dia sukses merebut dua medali emas di 2024 World Pickleball Championship Series, Bali, Indonesia.

Hoiana Resort & Golf juga bermitra dengan ePGA - Eric's Pickleball & Golf Academy untuk memopulerkan cabang olahraga ini di tengah masyarakat. Kolaborasi tersebut juga mencakup program yang melibatkan pemuda, pelajar, dan keluarga demi mendorong partisipasi yang lebih luas. Sebagai bagian dari acara peresmian ini, Hoiana Resort & Golf menggelar turnamen setiap dua minggu, tanpa biaya registrasi, serta menawarkan hadiah menarik bagi para pemenang.

Peresmian Hoiana Pickleball Court terbuka bagi penggemar olahraga di Vietnam Tengah, serta menawarkan pengalaman yang memadukan kemewahan, komunitas, serta olahraga. Fasilitas baru ini memperkuat status Hoiana Resort & Golf sebagai resor terintegrasi kelas dunia yang memiliki berbagai fasilitas rekreasi terbaik.

Tentang Hoiana Resort & Golf

Hoiana Resort & Golf, resor terintegrasi dan terkemuka di Vietnam, terletak di pantai sepanjang empat kilometer yang berdekatan dengan Situs Warisan Dunia UNESCO, Kota Tua Hoi An, serta My Son Sanctuary. Hoiana Resort & Golf terdiri atas sekitar 1.200 kamar hotel di empat hotel mewah, termasuk dua hotel New World-- New World Hoiana Beach Resort dan New World Hoiana Hotel--serta, Hoiana Hotel & Suites dan Hoiana Residences. New World® Hotels & Resorts merupakan bagian dari Rosewood Hotel Group, pemimpin segmen pasar hotel mewah.

Selain hotel mewah, resor terintegrasi ini menawarkan 20 restoran dan bar kelas dunia, lapangan golf terbaik di Vietnam, Hoiana Shores Golf Club, yang tercantum dalam jajaran 100 lapangan golf terbaik dunia, serta beach club terbesar di Asia, NOX Beach Club, kids' club seluas 2.700 m², Play. Untuk fasilitas MICE, Hoiana Resort & Golf memiliki berbagai lokasi kegiatan di dalam dan luar ruangan, ideal untuk aktivitas rapat perusahaan, pernikahan, atau kegiatan sosial lain sehingga menghadirkan pengalaman berkesan dan luar biasa lewat berbagai fasilitas mutakhir dan layanan terbaik.

SOURCE Hoiana Resort & Golf