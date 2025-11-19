Industry First: OMOWAY Membuka Babak Baru dalam Sepeda Motor Listrik Pintar dengan Uji Terowongan Angin Berstandar Mobil

Uji terowongan angin—yang banyak digunakan dalam pengembangan dirgantara, otomotif, dan sepeda motor premium—memungkinkan simulasi aliran udara dan distribusi tekanan secara akurat, sehingga desain dapat disempurnakan, hambatan udara dikurangi, kebisingan angin ditekan, dan efisiensi energi meningkat. Melalui pengujian terowongan angin yang komprehensif dan penyempurnaan berulang, OMOWAY berhasil mengurangi hambatan angin sebesar 23% dan konsumsi energi keseluruhan sebesar 12%. Bahkan dalam angin lintang yang kencang dan cuaca ekstrem, sepeda motor tetap stabil dan responsif, memperkuat fondasi untuk jarak tempuh lebih jauh dengan konsumsi energi lebih rendah.

Fasilitas terowongan angin ini mengintegrasikan aerodinamika, aeroakustik, dan termodinamika dalam satu lokasi. Kipas utama bertenaga 2.200 kW dapat menghasilkan kecepatan angin hingga 200 km/jam—setara dengan topan kategori 16. Dipadukan dengan sistem simulasi sinar matahari spektrum penuh, fasilitas ini mampu meniru cahaya matahari, suhu, dan kelembapan dengan presisi tinggi, sehingga memungkinkan simulasi kondisi lingkungan Indonesia secara akurat untuk pengembangan OMOWAY.

"Uji terowongan angin jarang dilakukan dalam pengembangan sepeda motor listrik karena biaya tinggi dan kompleksitas teknis," kata Yulong Chen, General Manager OMOWAY Indonesia. "Dengan memasukkannya ke dalam sistem R&D kami, kami bertujuan untuk membangun sepeda motor listrik yang benar-benar pintar, aman, dan andal dengan standar berkelas otomotif. Kami ingin setiap perjalanan lebih stabil dan nyaman."

Selain uji terowongan angin, OMOWAY menggunakan teknologi dan komponen berstandar otomotif dalam seluruh pengembangan kendaraan, dilengkapi dengan pengujian jalan yang ekstensif. Lebih dari 50 unit uji melakukan perjalanan setiap hari di berbagai medan Indonesia—dari jalanan lereng gunung berapi hingga jalan pegunungan yang terjal—untuk memverifikasi ketahanan dan efisiensi energi dalam kondisi nyata.

"Kami percaya hanya produk yang terbukti tahan terhadap kondisi ekstrem yang dapat memperoleh kepercayaan jangka panjang pengguna," tambah Yulong. "Inilah cara OMOWAY melampaui standar industri: melalui investasi R&D, desain berfokus pada pengguna, dan pengujian yang ketat. Sepeda motor kami tidak hanya stylish dan futuristik, tetapi juga dibangun dengan performa teknis yang kokoh, menetapkan tolok ukur baru untuk sepeda motor listrik pintar di Indonesia."

Tentang OMOWAY:

OMOWAY adalah inovator teknologi mobilitas yang didirikan salah satu pendiri dan mantan eksekutif XPENG. Dengan misi untuk memajukan perkembangan teknologi pintar dan pembangunan berkelanjutan di dunia, OMOWAY menyediakan solusi mobilitas pintar generasi baru dengan mengadopsi teknologi otomotif yang dikembangkan secara independen pada motor listrik, serta produk-produk lain. Lewat langkah ini, OMOWAY ingin mewujudkan pengalaman inovatif dan pintar dalam kehidupan sehari-hari. OMOWAY telah meraih pendanaan puluhan juta dari investor-investor kelas atas, termasuk Hongshan (Sequoia China), ZhenFund, dan HUI Capital. Investasi pribadi dari para pendiri OMOWAY turut mencerminkan optimisme mereka.

