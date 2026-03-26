Inovasi Berbasiskan AI dan Kemasan Lestari Jadi Fokus Utama di Ajang Shenzhen Gift Fair yang Digelar RX Huabo pada April 2026

SHENZHEN, Tiongkok, 27 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Seiring dengan teknologi AI yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, industri suvenir global memasuki fase inovasi baru. Pada 25–28 April 2026, China (Shenzhen) International Gifts, Handicrafts, Watches & Houseware Fair (Shenzhen Gift Fair) Ke-34, digelar oleh RX Huabo, berlangsung di Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Mengusung tema "Cross-Industry Synergy, Boundless Gifting", ajang ini akan menghadirkan lebih dari 4.500 peserta pameran yang menampilkan perangkat berbasiskan AI, kemasan premium, serta produk rumah tangga berdesain inovatif sehingga menjadi platform komprehensif bagi pihak pembeli global yang ingin memenuhi kebutuhan pengadaan barang (sourcing), menemukan tren pasar, dan membangun jaringan bisnis.

Perangkat AI Semakin Digemari Konsumen

Kacamata pintar berbasiskan AI kini tersedia di saluran distribusi suvenir dan ritel, menandai pergeseran dari teknologi khusus menjadi solusi gaya hidup. Di Shenzhen Gift Fair Ke-34, hampir 100 pemasok terkemuka dan merek baru—termasuk Quark, Rokid, dan Xiaomi—akan memamerkan kacamata AI dan teknologi wearable terbaru. Selain itu, pembeli juga dapat mengeksplorasi berbagai produk berbasiskan AI lain, seperti perangkat penerjemahan portabel, AI earbud, robot pendamping, serta mainan pintar yang dirancang untuk berbagai segmen konsumen.

Kemasan Ramah Lingkungan yang Dibuat Berdasarkan Pesanan Semakin Diminati

Shenzhen Gift Fair juga akan menyoroti kemasan premium yang semakin berperan penting, didorong oleh permintaan layanan print-on-demand (POD) dan solusi ramah lingkungan. Setelah banyak merek yang membutuhkan fleksibilitas produksi yang lebih tinggi, teknologi pencetakan skala kecil dan kustomisasi cepat semakin berkembang, terutama di sektor ritel dan e-commerce. Produsen terkemuka dari pusat industri kemasan utama di Tiongkok—termasuk Mingfeng Packaging, Hung Tung Printing, Goodyear Printing, dan Rui-Feng Yuan Packaging—akan menampilkan inovasi desain kemasan, serta teknologi cetak ramah lingkungan, seperti material bersertifikasi FSC dan tinta dari bahan kedelai. Banyak dari perusahaan ini telah melayani merek internasional di sektor barang mewah, kecantikan, makanan, dan elektronik.

Tentang RX Huabo

Berpengalaman lebih dari 30 tahun, RX Huabo telah menjadi pihak penyelenggara pameran terbesar dan paling berpengaruh di sektor Suvenir & Perlengkapan Rumah Tangga di Asia Pasifik. RX Huabo adalah bagian dari RX, pemimpin pasar penyelenggaraan kegiatan dan pameran di dunia. RX Huabo mengadakan 16 pameran B2B profesional di dalam dan luar negeri setiap tahun. Lewat pameran tersebut, RX Huabo mempertemukan lebih dari 10.000 ekshibitor dan satu juta produk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang bagi tiga juta pihak pembeli. Melalui platform daring Limaotong, matriks media baru, RX Huabo membangun platform jual-beli omnichannel B2B dalam format luring dan daring. Limaotong mempertemukan pihak pemasok bermutu dengan jutaan pihak pengadaan barang. Dengan demikian, RX Huabo menyediakan sarana pengadaan barang yang efisien, serta beroperasi selama satu tahun penuh.

