INTLEF Luncurkan "Bonnet Boltless Hydraulic Locking Blowout Preventer" dengan Struktur Baru: Lebih Aman, Mudah, dan Efisien!

Dua Keunggulan Utama:

Struktur Komposit Bonnet Tanpa Baut: Pembukaan dan penutupan bonnet berlangsung cepat, menghemat 95% waktu penggantian komponen. Di kondisi ekstrem, baut darurat bisa digunakan untuk membuka dan menutup bonnet dengan cepat sehingga blowout preventer tetap berfungsi normal selama pengeboran. Tanpa harus melepas baut, model ini mengatasi kendala dalam kegiatan operasional di tempat tinggi dan ruang sempit. Dengan demikian, keselamatan dan efisiensi kerja pun meningkat drastis.

Struktur Penguncian Hidraulik dan Otomatis: Dengan mekanisme penguncian seperti pasak dan mekanisme penguncian serentak, struktur ini menghasilkan rigiditas yang baik dan posisi penguncian yang kuat. Setiap ram chamber mampu mengakomodasi full rams, half rams, variable bore rams, dan shear rams agar serbaguna. Desain ini mencegah penguncian yang sulit dilakukan dan tidak reliabel seperti yang terdapat pada mekanisme konvensional. Maka, beban kerja pun berkurang jauh, sedangkan keselamatan kerja juga meningkat.

Dibandingkan produk serupa, desain internal blowout preventer ini lebih unik dan kinerjanya lebih baik. Penggantian ram block dapat diselesaikan hanya dalam 10 menit. Maka, prosesnya menjadi lebih cepat dan hemat waktu tanpa kendala dalam penguncian sehingga kegiatan operasional menjadi lebih reliabel dan stabil. Model blowout preventer ini telah disambut positif oleh pengguna.

Tentang kami:

INTLEF Oil and Gas Group Co., Ltd adalah perusahaan internasional yang menjalankan litbang peralatan petroleum, aktivitas manufaktur, kegiatan operasional dan pemeliharaan, layanan EOR, jual-beli peralatan lapangan migas, serta proyek EPC.

Bolu TianBao Factory telah memproduksi alat-alat pengendalian sumur migas sejak 2009, dan selama bertahun-tahun bergerak di sektor ini. Bolu TianBao Factory juga tercantum dalam daftar tiga besar produsen dan penyedia solusi peralatan pengendalian sumur migas di Tiongkok. Bolu TianBao Factory memiliki lini produksi heat treatment yang canggih, lini produksi coating, mesin CNC yang sangat akurat, serta lini produksi dan laboratorium well control rubber sealing yang canggih. Bolu TianBao Factory memiliki 45 paten produk, lima paten invensi, serta tiga paten desain produk.

SOURCE INTLEF Oil and Gas Group