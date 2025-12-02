iQIYI International Berkolaborasi dengan Vision+, Luncurkan "Combo Asia" dan Bangun Ekosistem Industri Hiburan yang Baru di Indonesia

Di acara tersebut, iQIYI International dan Vision+ mengumumkan bahwa "Combo Asia" akan hadir sebagai paket berlangganan dengan harga terjangkau yang memadukan sejumlah manfaat dari iQIYI VIP Standard dan Vision+ Premium Sports. Dengan demikian, "Combo Asia" memberikan pengalaman yang lebih lengkap dan nyaman. Paket ini akan tersedia di aplikasi iQIYI dan Vision+ dengan berbagai program promosi yang turut dilansir melalui sejumlah platform seperti Telkomsel, Tokopedia, dan GoPay.

Dinesh Ratnam, Senior Managing Director, iQIYI, untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura, mengatakan: "Di industri hiburan digital yang terus berubah, kami menilai, kemitraan erat berperan penting memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin berkembang. Peluncuran 'Combo Asia' memadukan keunggulan Vision+ dalam tayangan olahraga dan konten lokal dengan program hiburan Tiongkok dan Asia yang populer dari iQIYI. Maka, 'Combo Asia' menjadi solusi hiburan yang lebih lengkap dan terjangkau bagi penonton Indonesia. Seiring dengan pesatnya permintaan serial drama dan drama pendek Tiongkok di pasar Indonesia, kami akan terus meningkatkan investasi konten dan memanfaatkan 'iQIYI Starship Project' untuk mempererat hubungan artis Tiongkok dengan para penggemar di Indonesia."

Clarissa Tanoesoedibjo, Deputy CEO, Vision+, berkata: "Paket 'Combo Asia' menyatukan berbagai program olahraga eksklusif Vision+—seperti AFC dan Bundesliga—serta, serial orisinal lokal, dengan konten hiburan kelas dunia iQIYI. Sinergi kuat antara 'Premium Sports + Premium Asian Entertainment' ini tidak hanya memperkaya pilihan tontonan, namun juga menghubungkan komunitas yang lebih luas melalui kombinasi pengalaman online dan offline sehingga menciptakan nilai baru bagi pasar streaming Indonesia."

Global Ambassador, iQIYI, Esther Yu, turut hadir dan memperkenalkan drama terbarunya "Speed and Love" kepada penonton Indonesia. Clarissa Tanoesoedibjo, Deputy CEO, Vision+, dan Li Kaichen, Vice President, Asia Pasifik & Timur Tengah, iQIYI International, ikut tampil di atas panggung dan menyerahkan cendera mata. Setelah itu, jajaran eksekutif kedua perusahaan berfoto bersama, menunjukkan komitmen kolektif "Combo Asia" untuk menghadirkan konten unggulan dari kedua platform dan mempererat kerja sama.

Sebagai bagian dari kegiatan offline "iQIYI Starship Project", acara jumpa penggemar selanjutnya menghadirkan berbagai sesi interaktif. Esther Yu juga mengikuti rangkaian kegiatan seperti belajar Bahasa Indonesia, mencicipi makanan lokal, membuat ulang video TikTok populer, serta membaca surat dari penggemar—semua sesi ini turut suasana meriah. Interaksi tersebut membuktikan komitmen jangka panjang "iQIYI Starship Project" dalam mendukung aktivitas internasional para artis dan mempererat hubungan dengan audiens global.

Lewat peluncuran "Combo Asia" dan jaringan distribusi multikanal, iQIYI dan Vision+ akan terus memperluas kolaborasi dalam sejumlah bidang, termasuk konten, pemasaran, dan pengembangan produk. Tujuannya, memberikan pengalaman menonton yang lebih mudah dan menciptakan jangkauan yang lebih efektif bagi para pengiklan. Untuk memperkuat profil merek iQIYI International di pasar Indonesia, kedua pihak juga akan menjajaki peluang kerja sama lain dalam produksi konten lokal dan kolaborasi komersial.

