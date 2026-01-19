iQIYI Resmi Memulai Produksi Serial Original Lokal Pertama di Indonesia, Menggandeng Telkomsel

Dinesh Ratnam, Senior Managing Director for iQIYI Southeast Asia, menyampaikan bahwa "Produksi serial original lokal ini merupakan wujud komitmen iQIYI untuk semakin dekat dengan audiens Indonesia. Kami memahami bahwa konten lokal memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat Indonesia, dan kolaborasi ini menjadi tonggak penting bagi iQIYI dalam berinvestasi di ekosistem konten lokal. Melalui kolaborasi strategis bersama Telkomsel, kami ingin menghadirkan konten yang relevan secara budaya sekaligus memperkaya pengalaman menonton pengguna iQIYI," ujar Dinesh. Sementara itu, Lesley Simpson, VP Digital Lifestyle Telkomsel menegaskan "Telkomsel menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya kami untuk menghadirkan ekosistem digital yang semakin lengkap. Kolaborasi dengan iQIYI diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menghadirkan konten berkualitas yang mudah diakses sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif Indonesia".

Selain memperkuat kedekatan dengan konsumen Indonesia, produksi konten lokal ini juga menjadi bagian dari strategi iQIYI untuk memperluas basis audiens. Konten lokal dihadirkan sebagai pintu masuk bagi penonton baru, namun tetap mempertahankan drama Tiongkok sebagai konten unggulan iQIYI. Melalui strategi ini, iQIYI berharap penonton yang datang melalui konten lokal juga akan mengeksplorasi dan menikmati beragam drama Tiongkok unggulan yang menjadi kekuatan utama platform. Sepanjang tahun ini, iQIYI berencana memproduksi beberapa judul konten lokal lainnya sebagai bagian dari strategi pengembangan konten di Indonesia.

Tentang Serial Original Lokal Pertama: Bercinta Dengan Maut

Serial original lokal pertama iQIYI dan Telkomsel akan diproduksi oleh Hitmaker Studios, rumah produksi ternama yang telah melahirkan berbagai karya populer di industri hiburan Indonesia, dengan proses produksi yang dijadwalkan dimulai pada bulan ini. Rocky Soraya selaku produser dari Hitmaker Studios menyampaikan, "Kami merasa bangga dapat dipercaya untuk memproduksi serial original lokal pertama iQIYI di Indonesia. Bercinta Dengan Maut merupakan proyek yang istimewa bagi kami, tidak hanya dari sisi cerita, tetapi juga karena kolaborasi strategis dengan iQIYI dan Telkomsel. Kami berharap serial ini dapat menghadirkan pengalaman menonton yang relevan dan berkesan bagi penonton Indonesia."

Serial berjudul Bercinta Dengan Maut bercerita tentang seorang stripper yang menemukan bahwa ia memiliki kembaran identik dari keluarga kaya. Setelah keduanya menjalin ikatan sebagai satu-satunya keluarga yang mereka miliki, sang kembaran meninggal secara misterius. Didorong oleh duka dan kebenaran yang terungkap, ia mengambil alih identitas saudaranya untuk menyusup ke dalam keluarga tersebut, mengungkap rahasia kelam di balik kematian sang kembaran, dan menuntut keadilan.

Bercinta Dengan Maut akan dibintangi oleh Haico Van Der Veken, Maxime Bouttier, Teuku Rasya, dan Dinda Kirana. Serial ini direncanakan hadir dalam 10 episode dan ditargetkan tayang pada kuartal kedua tahun ini. Penonton dapat menyaksikan serial ini secara eksklusif melalui platform MAXstream dan iQIYI.

Tentang iQIYI

iQIYI adalah platform over-the-top (OTT) terkemuka asal Tiongkok yang menghadirkan beragam konten hiburan premium, termasuk drama, film, variety show, dan anime. Dikenal sebagai rumah bagi berbagai drama Tiongkok populer, iQIYI menjadikan konten tersebut sebagai konten unggulan sekaligus terus memperluas penawarannya melalui produksi konten lokal di berbagai pasar, termasuk Indonesia. iQIYI dapat diakses di lebih dari 191 negara dan wilayah, iQIYI berkomitmen menghadirkan pengalaman menonton yang inovatif dan relevan bagi audiens global melalui kolaborasi strategis dan pengembangan konten berkualitas.

Tentang MAXstream

MAXstream adalah platform Video On Demand (VOD) yang menyuguhkan ribuan film serta serial TV lokal dan internasional. Selain memiliki ratusan konten MAXstream Original, MAXstream merupakan satu-satunya layanan Over-The-Top (OTT) Marketplace di Indonesia yang mengintegrasikan berbagai mitra OTT, saluran TV FTA, dan banyak lagi dalam satu tempat. Seluruh konten ini dapat dinikmati oleh pelanggan Telkomsel dengan mengaktifkan paket MAXstream melalui aplikasi MyTelkomsel atau langsung di aplikasi MAXstream. Saat ini, MAXstream menjadi salah satu layanan digital Telkomsel yang menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan, dengan mencatatkan 8,5 juta pengguna aktif. Hingga saat ini, aplikasi MAXstream telah diunduh lebih dari 30 juta kali melalui Play Store maupun App Store. Informasi lengkap mengenai konten digital menarik lainnya dapat diakses melalui telkomsel.com/maxstream.

