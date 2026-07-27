Jack's Club pertama di resort hadir di Bali, menampilkan live jazz serta pengalaman yang elegan di The St. Regis Bar Bali

Dinamai berdasarkan John Jacob Astor IV, pendiri visioner The St. Regis New York, Jack's Club terinspirasi dari budaya jazz club New York di awal abad ke-20. Aktivasi global ini menghadirkan warisan tersebut melalui pengalaman yang disesuaikan dengan karakter masing-masing destinasi. Di The St. Regis Bali Resort, warisan tersebut hadir dalam interpretasi baru yang berpadu dengan keindahan Bali, tempat ikonik berlatarkan pesona Pulau Dewata.

Musim perayaan ini diawali dengan rangkaian peluncuran eksklusif yang mengangkat seni hidangan kreatif. Marco Dongi berkolaborasi dengan Jakkrit "Golf" Promchaisit dari Bar Sathorn, Bangkok, yang menduduki peringkat No. 48 Asia's 50 Best Bars, menghadirkan dua malam istimewa melalui kreasi minuman eksklusif di The St. Regis Bar. Kemudian, Chef Andrea Cofini, yang sebelumnya berkarya di restoran berbintang dua Michelin L'Atelier Robuchon, menghadirkan pengalaman bersantap eksklusif di Kayuputi, memadukan filosofi kuliner kontemporernya dengan cita rasa Pan-Asia khas restoran tersebut.

Sepanjang musim, Jack's Club dihidupkan melalui program live music yang terkurasi, terinspirasi dari kejayaan musik jazz di New York, menciptakan atmosfer hangat di area indoor maupun teras terbuka The St. Regis Bar yang mengundang para tamu untuk menikmati setiap momen bersama. Setiap Selasa hingga Kamis, alunan Bossa Nova menghadirkan suasana santai dan intim. Sementara itu, setiap Jumat hingga Minggu, penyanyi Whitney Pharoe, yang berasal dari Afrika Selatan, tampil bersama lima personel live band. Berbekal pengalaman tampil di berbagai panggung internasional, termasuk Dubai dan Spanyol, Whitney membawakan repertoar jazz klasik, soulful ballads, hingga lagu-lagu kontemporer yang menghadirkan malam penuh elegansi, irama, dan kebersamaan.

Melengkapi pengalaman tersebut, Giri Asta dari The St. Regis Bar menghadirkan koleksi menu edisi terbatas yang diciptakan secara eksklusif untuk Jack's Club. Terinspirasi dari kemewahan era Jazz dengan sentuhan tropis khas Bali, setiap kreasi merefleksikan kreativitas dan keunikan yang menjadi ciri khas St. Regis.

"Jack's Club merupakan perayaan atas nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari warisan St. Regis selama lebih dari satu abad. Dimulai dari momen kebersamaan berkesan, talenta-talenta terbaik, dan malam-malam yang tak terlupakan," ujar Héctor Busto, General Manager The St. Regis Bali Resort. "Kami merasa terhormat dapat menghadirkan Jack's Club pertama di resort, memadukan musik kelas dunia, talenta kuliner ternama, serta pengalaman istimewa sekaligus merefleksikan warisan St. Regis dan destinasi pulau Bali yang begitu hidup."

Hadir mulai Juli hingga September, Jack's Club terbuka bagi semua tamu untuk menikmati musim penuh live jazz dan kolaborasi eksklusif di The St. Regis Bar. Lebih dari sekadar program musiman, Jack's Club melanjutkan warisan yang dimulai lebih dari satu abad lalu di New York, kini dihadirkan kembali dalam interpretasi baru di The St. Regis Bali Resort.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.stregisbali.com.

SOURCE The St. Regis Bali Resort