JeryL Lee Tampil di Ajang Chery International User Carnival dengan Simponi Elegan bersama LEPAS

Sebagai salah satu penyanyi generasi baru yang paling bersinar di Asia Tenggara, JeryL Lee dikenal dengan suara lembut yang penuh pesona, sejalan dengan filosofi LEPAS: "Drive Your Elegance". Di Carnival Music Festival, JeryL membawakan tiga lagu populer yang membangkitkan semangat penonton dan membawa suasana menuju puncak acara. Perpaduan musik, teknologi, dan mobilitas menciptakan harmoni sempurna yang melambangkan posisi LEPAS sebagai "Merek Pilihan untuk Gaya Hidup Berkendara Elegan". JeryL juga berkunjung ke LEPAS Elegant Lifestyle House yang pertama di dunia untuk mengeksplorasi visi LEPAS yang lebih dari sekadar mitra mobilitas, melainkan juga simbol gaya hidup urban yang elegan dan cerdas untuk setiap momen kehidupan.

Mobil yang dipakai JeryL, LEPAS L8, menjadi pusat perhatian sepanjang acara. Sebagai model unggulan LEPAS, LEPAS L8 mewakili tiga nilai utama: Leopard Aesthetics, Elegant Driving, dan Exquisite Space. Terinspirasi dari keanggunan dan kekuatan macan tutul, LEPAS L8 menampilkan desain bodi dinamis dengan detail pencahayaan khas yang melambangkan semangat "Elegance is Power". Di bagian interior, kabin bergaya "skyline" memadukan material premium dan teknologi pintar, menciptakan ruang mobilitas yang mewah sekaligus fungsional bagi profesional urban di seluruh dunia. Dengan kemampuan melintasi genangan air hingga kedalaman 600 mm, LEPAS L8 juga siap menghadapi kondisi hujan dan banjir yang kerap terjadi di Asia Tenggara sehingga menghadirkan pengalaman berkendara yang elegan dan percaya diri.

Sebagai merek mobil energi baru dari Chery Group, LEPAS terus memperluas jangkauan di Asia Tenggara dengan visi global "In somewhere, For somewhere, Be somewhere." Pada 17 Oktober, sebagai bagian dari rangkaian acara puncak, LEPAS meresmikan perjanjian kerja sama dengan lima diler di Indonesia. Ke depan, LEPAS akan terus berekspansi di Asia Tenggara, serta menghadirkan solusi mobilitas elegan dan berkelanjutan sekaligus mempertegas posisinya sebagai "Merek Pilihan untuk Gaya Hidup Berkendara Elegan."

SOURCE Chery Group