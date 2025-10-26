Kemajemukan dan Inklusivitas Budaya Dorong Semangat Organisasi dan Jadi Momentum Baru dalam Ekspansi Global Yili

Sebagai produsen susu yang tercantum dalam lima besar dunia, bahkan telah memimpin pasar Asia selama 12 tahun berturut-turut, Yili telah membangun jaringan produksi, penelitian, dan penjualan di lebih dari 60 negara dan wilayah. Dalam ekspansi globalnya, Yili menjadikan keragaman dan inklusivitas budaya sebagai pilar-pilar utama dalam keberlanjutan bisnis. Pada 2020, Yili memperbarui budaya perusahaan menjadi versi 5.0, dengan menambahkan nilai "Respect" (Rasa Hormat) dalam prinsip-prinsip utama lain: "Excellence, Accountability, Innovation, dan Win-Win". Lewat penambahan ini, Yili ingin menciptakan lingkungan kerja global yang lebih inklusif.

Dengan berlandaskan nilai "Respect", Yili terus memperkuat proses lokalisasi di pasar luar negeri. Langkah ini ditempuh Yili dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, serta mengadakan kegiatan budaya. Selain itu, Yili juga aktif menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Budaya perusahaan Yili kini tidak lagi hanya menjadi "narasi lembut" untuk manajemen internal, tetapi telah berkembang sebagai "kekuatan nyata" yang mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan pasar regional.

Strategi budaya ini telah menghasilkan dampak positif di berbagai wilayah kerja Yili. Di Thailand, anak usaha Yili telah meraih penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja Thailand selama tiga tahun berturut-turut setelah mempertahankan hubungan kerja yang harmonis. Di Indonesia, melalui kegiatan amal seperti "Help Millions of Children Realize Dreams" serta program lokalisasi bisnis, Yili berhasil menjadi satu-satunya perusahaan asal Tiongkok yang menerima Special Award dalam ajang Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA). Di Selandia Baru, anak usaha Yili memperoleh beberapa penghargaan bergengsi seperti "Great Workplace Award" dan "Award for Investment Between China and New Zealand" sebagai contoh sukses tentang kerja sama lintasbudaya. Upaya tersebut telah meningkatkan reputasi global Yili dan memperkuat kepercayaan terhadap ekspansi pada masa depan.

Dengan terus mengedepankan keberagaman dan inklusivitas budaya, Yili telah mengubah kesepahaman budaya menjadi energi perusahaan, serta membuat nilai-nilai yang dipegang bersama sebagai penggerak pertumbuhan bisnis. Selain terus mengembangkan produk yang memenuhi harapan konsumen global akan gaya hidup sehat, Yili memanfaatkan budaya sebagai jembatan untuk menumbuhkan nilai-nilai keberlanjutan — baik dalam strategi "go global" maupun "grow locally". Pendekatan ini menjadi model yang dapat ditiru bagi merek-merek Tiongkok lain ketika berkiprah di pasar global.

