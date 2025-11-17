Tur Virtual 2025 Yili di Indonesia: Temukan Kebahagian yang Dibawa Produk Yili!

Pabrik-pabrik pintar Yili di seluruh dunia menjadi tujuan utama dalam Tur Virtual ini. Pada 2025, program ini secara khusus mengangkat kisah tentang basis produksi Yili di Indonesia, serta memberikan gambaran mendalam kepada penonton mengenai proses kualitas dan inovasi yang melahirkan es krim favorit banyak orang, Joyday.

Tur Virtual edisi Indonesia menampilkan influencer populer Vabyra sebagai Origin Ambassador. Ia memandu penonton menemui komunitas lokal, kampus, taman bermain, serta mengunjungi area produksi dan laboratorium di Pabrik Susu Yili Indonesia. Perjalanan ini mengungkap kebahagiaan yang dibawa es krim Joyday bagi konsumen dari berbagai usia, serta menunjukkan kiprah produk Yili yang telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Film dokumenter ini juga mengajak penonton mengikuti seluruh proses kunjungan pabrik hingga membuat es krim secara langsung. Dengan demikian, semua orang dapat mengeksplorasi kebahagiaan yang dihadirkan produk tersebut.

Sejak merambah pasar Indonesia, Yili terus memperkuat aktivitas operasional di pasar lokal dengan menerapkan standar tinggi, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan berbagi manfaat dengan para pemangku kepentingan lokal. Pada 2021, Pabrik Susu Yili Indonesia — pabrik pertama yang dibangun Yili di Asia Tenggara — mulai beroperasi. Pabrik ini merupakan basis produksi terbesar yang pernah dibangun perusahaan susu Tiongkok tersebut di kawasan ini. Kini, Joyday telah menjadi merek es krim dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia dan telah tersedia di lebih dari 10 negara dan wilayah di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.

Diluncurkan pada 2023, Tur Virtual Yili mengundang media terkemuka dari dalam dan luar negeri untuk mengunjungi peternakan, pabrik, dan pasar Yili melalui siaran langsung, dokumenter, dan berbagai format lain. Dengan memberikan gambaran lengkap tentang ekosistem industri global Yili yang terbuka dan transparan, Tur Virtual ini telah menjangkau Tiongkok, Selandia Baru, Indonesia, Thailand, dan Belanda, serta menjadi jembatan penting yang menghubungkan Yili dengan konsumen di seluruh dunia.

SOURCE Yili Group