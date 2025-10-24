Yili Raih Dua IDF Dairy Innovation Awards di World Dairy Summit 2025

Di ajang tersebut, paviliun pameran Yili menampilkan kombinasi antara unsur budaya Tiongkok dan semangat padang rumput Chilechuan, serta memamerkan produk unggulan Yili seperti susu cair, susu bubuk, yoghurt, dan keju.

Pada 19-23 Oktober, perwakilan Yili Group berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Liu Chunxi, Senior Executive President, Yili Group, mengikuti rapat "IDF Task Force on the Paris Dairy Declaration on Sustainability". Sementara, Dr. Yun Zhanyou, Vice President, Yili Group, kembali terpilih sebagai anggota Dewan Direktur IDF, dan Ignatius Szeto, Assistant President, Yili Group, menyampaikan paparan utama berjudul "The Role of Dairy Consumption in Healthy Aging" (Peran Konsumsi Susu dalam Proses Penuaan yang Sehat)

Perwakilan Yili terpilih kembali sebagai anggota Dewan Direktur IDF

Dalam pertemuan Dewan Direktur IDF pada 19 Oktober, Dr. Yun Zhanyou, Vice President, Yili Group, terpilih kembali untuk menjabat selama dua tahun. Pemilihan Dr. Yun merupakan bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam merumuskan kebijakan industri susu global, memperkuat kerja sama internasional, serta mempererat hubungan antara industri susu Tiongkok dan dunia.

Dr. Yun berkata, "Saya berterima kasih atas kepercayaan IDF dan seluruh perwakilan negara anggota. Saya ingin terus bekerja sama dengan rekan-rekan industri susu di seluruh dunia untuk mendorong perkembangan industri yang lebih bermutu."

Yili meraih IDF Dairy Innovation Awards

IDF Dairy Innovation Awards merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dan berpengaruh di industri susu dunia. Tahun ini, Yili meraih lima nominasi, jumlah nominasi terbanyak di antara peserta lain pada tingkat global. Dalam acara penyerahan penghargaan pada 21 Oktober, Yili menerima dua penghargaan atas inovasi dan praktik keberlanjutan yang luar biasa.

Produk Xinhuo Bone Energy Formula Milk Powder meraih penghargaan "Innovation in Dairy Products for Human Nutrition", sedangkan Limited-Edition Eco-Packaging AMBPOMIAL "For a Bluer Ocean" memenangkan penghargaan "Innovation in Packaging and Transparency for Dairy Products".

Laurent Damiens, Ketua Dewan Juri IDF Dairy Innovation Awards, menyerahkan langsung trofi dan sertifikat kepada Yili. Ia mencatat bahwa Yili telah empat kali secara berturut-turut meraih penghargaan tersebut. Dia juga memuji kemampuan inovasi dan kepemimpinan global Yili di industri susu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Yili terus mendapat pengakuan di ajang IDF Dairy Innovation Awards, mencakup berbagai kategori penting seperti inovasi produk, kemasan berkelanjutan, keamanan dan kualitas pangan, gizi konsumen, pemberdayaan perempuan, pertanian berkelanjutan dan aksi iklim, serta pemasaran dan komunikasi.

Ke depan, Yili berkomitmen memperluas kerja sama dengan mitra global guna membangun ekosistem industri susu yang tangguh dan berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan visi "World Integrally Sharing Health."

SOURCE Yili Group