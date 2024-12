Kerry Perluas Fasilitas "Customer Co-Creation" di Bangkok guna Mendukung Inovasi Bahan Makanan dan Minuman

Fasilitas baru tersebut kini memiliki customer innovation suite dan laboratorium minuman yang canggih untuk produk susu, minuman segar, serta minuman berkarbonasi. Dengan teknologi dan SDM di fasilitas ini, Kerry mendukung berbagai klien di wilayah Asia Tenggara sekaligus memperkuat status Kerry sebagai pakar bahan makanan, minuman, serta inovasi makanan.

Industri makanan dan minuman Thailand berukuran besar dan terus berkembang dengan nilai pasar yang segera mencapai US$ 5,4 juta pada 2027. [1] Sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan ini antara lain tingkat pendapatan yang lebih besar, pemulihan sektor pariwisata, serta tren makanan yang lebih sehat.

Industri minuman Thailand juga menjadi salah satu kontributor penting bagi sektor makanan dan minuman dengan nilai pasar yang meningkat dari US$ 4,4 miliar pada 2022 menjadi US$ 6,7 miliar pada 2025. [2] Thailand pun merupakan negara pengekspor produk daging siap santap (prepared meat) dengan nilai ekspor US$ 3,1 miliar pada 2022. [3]

Kerry telah beroperasi di Thailand sejak 2022. Lewat inovasi yang berorientasi pada analisis konsumen, serta portofolio teknologi yang didukung sains, Kerry berperan penting dalam menghadirkan bahan makanan dan produk nutrisi di berbagai sektor, termasuk minuman, daging, dan katering. Di sisi lain, Kerry telah menjadi mitra penyedia solusi yang piawai, didukung tim lokal yang menjadi bagian dari tim global.

Selain fasilitas Co-Creation Centre, Kerry juga mengelola sebuah pabrik di Bangpoo, Thailand. Pabrik teknologi daging ini mendukung berbagai klien di Asia Tenggara, serta Jepang, dan Inggris, menjamin kualitas dan keamanan produk makanan untuk pasar ekspor.

Vegin Dhiravegin, General Manager, Kerry Thailand: "Kantor baru dan fasilitas Co-Creation Centre yang baru milik Kerry merupakan aset vital dalam misi perusahaan, yakni mendorong pertumbuhan dan kesuksesan di pasar Thailand yang sangat potensial, seta menjalin hubungan yang baik dengan berbagai klien. Dengan investasi ini, Kerry siap memimpin sektor minuman, serta menghasilkan kolaborasi dan inovasi yang lebih bermanfaat untuk menentukan masa depan industri. Saya optimis, fasilitas tersebut akan menghadirkan berbagai peluang dan kesuksesan bagi kami."

