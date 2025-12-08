Kerry Resmikan Fasilitas Customer Co-Creation Centre Terbaru di Filipina untuk Memenuhi Lonjakan Permintaan Pelanggan

Selama lebih dari satu dekade beroperasi di Filipina, Kerry mencatat pertumbuhan konsisten pada tiga saluran bisnis utama: ritel, jaringan food service, dan brand. Dirancang sebagai fasilitas modern untuk berkolaborasi dan mengembangkan ide, kantor seluas 716 meter persegi ini mendorong terciptanya konsep produk unggulan dan solusi pangan masa depan.

Fasilitas ini dilengkapi sejumlah laboratorium khusus yang mendukung inovasi langsung, seperti laboratorium untuk produk makanan bercita rasa Manis, Gurih, dan Daging; ruang khusus bagi klien dari brand solusi produk minuman, DaVinci Gourmet; serta dapur uji kuliner untuk mitra food service dan ritel. Selain itu, tersedia pula ruang rapat besar, ruang pertemuan, dan bilik kerja individu.

Acara peresmian fasilitas ini dihadiri YM Emma Hickey, Duta Besar Irlandia untuk Filipina, mencerminkan hubungan erat antara Irlandia dan Filipina, serta peran Kerry sebagai pusat keunggulan dalam inovasi cita rasa, serta produk minuman dan makanan di kawasan ini.

Konsumen Filipina semakin mengutamakan kesehatan, kepraktisan, dan manfaat produk ketika memilih makanan dan minuman. Laporan "PwC 2025 Voice of the Consumer" menunjukkan, 67% konsumen Filipina menilai gizi sebagai pertimbangan utama saat membeli produk makanan, sedangkan 45% konsumen Filipina memilih produk bernilai ekonomis guna mengatasi kenaikan biaya hidup. Produk makanan dengan bahan-bahan alami, nutrisi tambahan, dan clean label semakin diminati, mencerminkan kebutuhan terhadap pilihan produk makanan yang lebih sehat.

Kepraktisan juga menjadi faktor penting. Popularitas produk siap minum dan makanan portabel terus meningkat. Survei global "State of Snacking 2024" menunjukkan, Filipina termasuk negara dengan tingkat konsumsi camilan tertinggi di dunia. Namun, survei terbaru juga mengungkap bahwa 99% konsumen camilan Filipina menerapkan pola makan camilan dengan penuh pertimbangan, sebab 91% konsumen memadukan camilan manis dengan pilihan yang lebih sehat, serta 80% konsumen mencari camilan dalam porsi terkontrol.

Jacinta Macapugay, Country Head & Commercial Lead, Kerry Philippines, berkata: "Ketika konsumen Filipina mencari pilihan produk makanan yang lebih sehat, praktis, dan terjangkau, investasi ini akan mendukung tim dan mitra kami untuk berkolaborasi membangun masa depan industri makanan. Lewat kolaborasi, kami dapat menghadapi perubahan selera konsumen dan menghadirkan inovasi yang lebih cepat serta relevan—memenuhi selera dan kebutuhan masyarakat Filipina, merayakan budaya kuliner yang menarik, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang."

