Kolaborasi Adira Finance & AI Rudder Sukses Pangkas Biaya Operasional Lewat Implementasi AI

Teknologi AI juga menjadi salah satu pilar utama Adira Finance untuk mendukung strategi transformasi digital. Dengan mengadopsi teknologi AI berbasis suara dari AI Rudder dalam melakukan interaksi peneleponan dengan pelanggan, Adira Finance menghadirkan cara baru yang lebih efektif dan konsisten untuk menjangkau nasabah di seluruh Indonesia. Teknologi ini menghadirkan otomatisasi dalam bentuk AI Voice Agent pengingat pembayaran pinjaman yang mampu berinteraksi langsung dengan nasabah. Melalui percakapan yang natural dan bersifat dua arah, nasabah didorong untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, sekaligus membantu lembaga keuangan meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran.

Teknologi AI berbasis suara atau yang lebih dikenal sebagai AI Voice Agent merupakan teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara langsung dan dua arah dengan pelanggannya dalam bahasa yang biasa mereka gunakan. Didukung dengan natural language processing, speech recognition, serta machine learning, teknologi ini mampu memahami, menafsirkan, dan merespons pertanyaan pelanggan secara natural.

Sebagai perusahaan teknologi yang menyediaan teknologi AI Voice Agent, AI Rudder tidak hanya menghadirkan solusi otomatisasi, tetapi juga menawarkan inovasi berbasis riset dan pengembangan internal yang berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan industri. Dengan kemampuan pemrosesan jutaan panggilan setiap hari, AI Rudder membuktikan kemampuannya dalam membantu perusahaan menghadirkan interaksi yang natural, personal, sekaligus efisien.

Komitmen Adira Finance untuk terus berinovasi dan mengeksplorasi teknologi terbaru diwujudkan dengan kolaborasi bersama AI Rudder yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Adira Finance berencana melanjutkan transformasi digitalnya dengan mengimplementasikan teknologi AI berbasis large language model (LLM) yang memungkinkan percakapan berlangsung secara lebih natural, sehingga interaksi pelanggan akan merasakan interaksi yang lebih personal. Langkah ini semakin menegaskan fokus Adira untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih unggul sekaligus memperkuat daya saing di era digital.

"Inovasi, teknologi, dan improvisasi ini harus terus dikembangkan. Sinergi antara Adira Finance, khususnya di fungsi collection, dengan AI Rudder itu sangat penting, yang mana teknologi AI ini akan diimplementasikan dalam customer experience," ujar Nyoman Riyanto, SE., MM, Head of Desk Collection Adira Finance.

"Ke depannya, AI Rudder dengan Adira Finance harus terus berimprovisasi dan berinovasi untuk meningkatkan customer experience yang lebih efektif serta efisien, guna menjawab tantangan transformasi digital," lanjutnya.

AI Rudder menilai bahwa keberhasilan implementasi AI di industri jasa keuangan Indonesia tidak terlepas dari komitmen kemitraan strategis jangka panjang yang telah terbangun.

"Kunci dari keberhasilan kami dalam menghadirkan solusi berbasis AI yang terbukti dapat menghemat biaya dan meningkatkan pengalaman pelanggan berakar dari satu komitmen utama, yaitu AI harus membantu dan meningkatkan kinerja manusia, bukan untuk menggantikan manusia," ujar Michael Ignetius Kauw, Country Manager AI Rudder Indonesia.

Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana inovasi berkelanjutan mampu menghasilkan dua capaian utama, yaitu efisiensi biaya sekaligus peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan pencapaian ini, Adira Finance dan AI Rudder menegaskan bahwa implementasi AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan strategi transformasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing di era digital.

Tentang AI Rudder

AI Rudder memadukan teknologi dengan kekuatan komunikasi suara untuk membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan mereka. Dengan menggunakan otomatisasi berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, AI Rudder telah membantu ratusan perusahaan dalam meningkatkan skala, kecepatan, dan kualitas interaksi pelanggan mereka. Berkantor pusat di Singapura, AI Rudder juga memiliki kantor dan beroperasi di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Tailan, Vietnam, Filipina, Meksiko, dan Brasil. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.airudder.com.

Tentang Adira Finance

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) berdiri pada tahun 1990 semula dikembangkan sebagai perusahaan pembiayaan mobil, yang kemudian sejak tahun 1997 merambah ke pembiayaan sepeda motor. Pada tahun 2004, Adira Finance mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan diambil alih oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon). Saat ini kepemilikan saham Bank Danamon terhadap Perusahaan adalah sebesar 92,07%. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance menjadi bagian dari Grup MUFG. Sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka, Adira terus berinovasi dengan menyediakan pembiayaan syariah untuk perlengkapan rumah tangga dan elektronik (durable) dan pembiayaan otomotif (mobil dan motor) melalui Unit Usaha Syariah Adira Finance. Di tahun 2017 Adira Finance turut menghadirkan platform e-commerce pembiayaan multiguna jasa dicicilaja.com, marketplace jual beli kendaraan momobil.id, dan diikuti momotor.id pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari 2020, Adira Finance meluncurkan inovasi baru di bidang digital yaitu aplikasi adiraku.

SOURCE AI Rudder