AI Rudder Perkuat Inovasi Digital CIMB Niaga melalui Solusi AI

Melalui kemitraan ini, AI Rudder mendukung efektivitas komunikasi CIMB Niaga dengan nasabah, khususnya dalam konteks pengingat layanan dan komunikasi rutin yang bersifat informatif berbasis AI. Pendekatan ini dirancang untuk membantu penyampaian informasi yang lebih tepat waktu, konsisten, serta tetap mengedepankan kenyamanan nasabah.

Teknologi AI berbasis suara atau lebih dikenal sebagai AI Voice Agent hadir sebagai solusi yang memfasilitasi interaksi dua arah secara langsung antara perusahaan dan pelanggan secara natural. Didukung dengan teknologi LLM, natural language processing, speech recognition, serta machine learning, teknologi ini mampu memahami, menafsirkan, dan merespons pertanyaan pelanggan secara natural.

Lebih dari sekadar solusi otomatisasi, AI Voice Agent milik AI Rudder juga merupakan hasil riset dan pengembangan internal yang terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan berbagai industri. Kepercayaan ratusan perusahaan global terhadap AI Rudder tercermin dari volume satu juta panggilan setiap harinya, memberikan keseimbangan sempurna antara efisiensi operasional dan interaksi yang personal.

CIMB Niaga memandang bahwa pemanfaatan AI merupakan bagian krusial dari strategi digitalisasi perusahaan dalam membangun operasional yang adaptif sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah. Integrasi teknologi dilakukan secara bertahap dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan nasabah. Dengan adopsi teknologi ini, CIMB Niaga optimis dapat terus memberikan layanan yang responsif dan relevan bagi nasabah di masa depan.

"Pemanfaatan teknologi AI di CIMB Niaga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas komunikasi dengan nasabah, sejalan dengan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang simpler, better, dan faster. Penerapannya dilakukan dalam kerangka tata kelola yang kuat, dengan tetap mengedepankan kebutuhan dan kenyamanan nasabah," ujar Head of Consumer Collection & Recovery CIMB Niaga, Tammadi.

AI Rudder menilai bahwa kunci sukses implementasi AI di industri perbankan Indonesia terletak pada komitmen untuk menjadikan teknologi AI sebagai pendukung peran agen manusia, bukan sebagai pengganti.

"Kemampuan kami dalam menghadirkan efisiensi biaya dan keunggulan layanan pelanggan didasari oleh keyakinan bahwa AI harus menjadi alat pendukung yang meningkatkan performa manusia, bukan solusi untuk menggantikan peran mereka," ujar Country Manager AI Rudder Indonesia, Michael Ignetius Kauw.

Kemitraan antara AI Rudder dan CIMB Niaga membuktikan bahwa kolaborasi antara institusi keuangan dan perusahaan teknologi dapat mendukung transformasi digital secara berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas operasional sekaligus menjaga kualitas layanan bagi nasabah.

Tentang AI Rudder

AI Rudder memadukan teknologi dengan kekuatan komunikasi suara untuk membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan mereka. Dengan menggunakan otomatisasi berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, AI Rudder telah membantu lebih dari 100 perusahaan dalam meningkatkan skala, kecepatan, dan kualitas interaksi pelanggan mereka. Berkantor pusat di Singapura, AI Rudder juga memiliki kantor dan beroperasi di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Meksiko, dan Brasil. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.airudder.com.

Tentang CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; IDX: BNGA) adalah bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia yang berdiri sejak 1955. Mengusung purpose Advancing Customers and Society, CIMB Niaga berkomitmen membantu nasabah dan masyarakat Indonesia mewujudkan mimpi dan aspirasinya dengan semangat bekerja dari hati atau #WorkFromHeart. Selama tujuh dekade, CIMB Niaga hadir menyediakan layanan lengkap, baik konvensional maupun Syariah, untuk segmen consumer, bisnis, hingga korporasi, didukung kapabilitas treasury, pasar modal, serta inovasi digital seperti OCTO (Aplikasi dan Website), OCTO Pay (e-money), BizChannel@CIMB, serta kantor cabang modern meliputi Digital Lounge, Digital Branch dan Digital Hub.

Hingga 31 Desember 2025, layanan CIMB Niaga didukung oleh 11.657 karyawan (konsolidasi), 394 kantor cabang dan jaringan (termasuk 31 Digital Lounge), 2.786 ATM, serta 707.256 EDC, QR, dan e-Commerce yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, sebagai bank yang peduli dengan bumi dan generasi masa depan, CIMB Niaga konsisten mengimplementasikan sustainability dengan pesan keberlanjutan #SekarangUntukMasaDepan.

