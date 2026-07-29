KuCoin Rayakan Hari Jadi Kesembilan di Pekan Kedua Tomorrowland Belgia, Celestia Stage Tampil dengan Wajah Baru

Perayaan hari jadi kesembilan KuCoin menjadi bagian dari kampanye global "Beyond the Signal". Lewat kampanye ini, KuCoin mengajak publik melihat lebih jauh dari sekadar dinamika pasar jangka pendek. Kampanye ini menyoroti pentingnya kepercayaan, inovasi, dan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang di industri aset digital. Pada Pekan Kedua, KuCoin juga menggelar "On Cloud 9 Skybox Experience" yang mempertemukan mitra dan perwakilan komunitas untuk merayakan sembilan tahun perjalanan bersama dan perkembangan industri aset digital.

Sepanjang akhir pekan, Celestia Stage menghadirkan deretan artis terbaru, di antaranya Mark Knight, Mr. Belt & Wezol, Belters Only, Bingo Players bersama Iceman, Dada Life, Sander van Doorn, serta Dannic b2b Dyro. Ragam penampilan, mulai dari musik house dan progressive hingga electronic dance music yang sangat energik, menciptakan atmosfer festival yang semarak sekaligus menyatukan pengunjung dari berbagai penjuru dunia melalui musik, gerak, dan semangat perayaan bersama.

Setelah debutnya pada Pekan Pertama, Celestia kembali dengan identitas visual yang semakin matang. Panggung yang sebelumnya menampilkan siluet kupu-kupu muda dengan atap transparan dan sentuhan hijau KuCoin yang masih samar kini bertransformasi setelah warna hijau tersebut menyebar ke seluruh sayap transparannya, membentuk corak hijau zamrud yang semakin tegas tanpa menghilangkan karakter panggung yang hangat dan terbuka.

Melalui Celestia Stage, KuCoin dan Tomorrowland menghadirkan visi yang sama, yakni keyakinan bahwa imajinasi, teknologi, dan komunitas mampu menghubungkan masyarakat lintasnegara. Tomorrowland mengajak pengunjung menjelajahi dunia baru melalui musik dan kreativitas, sementara KuCoin terus berupaya menghadirkan masa depan keuangan digital yang lebih mudah diakses, tepercaya, dan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai Official Exclusive Crypto Exchange and Crypto Payments Partner untuk Tomorrowland Winter dan Tomorrowland Belgium periode 2026–2028, KuCoin menyatakan akan terus memperkuat kolaborasinya dengan Tomorrowland untuk menghadirkan pengalaman yang mampu menghubungkan dunia digital dan dunia nyata secara lebih menarik. Keduanya memiliki visi yang sama, yakni meyakini bahwa transformasi yang berkelanjutan dibangun atas dasar kepercayaan, terwujud melalui inovasi, dan diperkuat oleh komunitas global.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan. KuCoin telah meraih kepercayaan lebih dari 45 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

Tentang Tomorrowland

Tomorrowland didirikan 20 tahun lalu oleh dua bersaudara asal Belgia, Manu dan Michiel Beers, dan hingga kini tetap menjadi bisnis milik keluarga yang digerakkan oleh tim kreatif yang penuh semangat. Tomorrowland telah berkembang menjadi merek hiburan global.

Grup WEAREONE.world mencakup berbagai unit bisnis seperti Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products, dan Fiction. Saat ini, lebih dari 350 anggota tim bekerja dari kantor pusat di Antwerp (Belgia) serta kantor lokal di Brasil, Prancis, Ibiza, dan Thailand untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa.

Melalui musik, kreativitas, dan kekuatan bercerita, Tomorrowland dikenal sebagai salah satu merek festival paling berpengaruh di dunia yang terus menginspirasi jutaan orang melalui pengalaman yang berkesan dan visi bersama tentang keterhubungan antarmanusia.

SOURCE KuCoin