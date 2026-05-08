Kunjungan Media Global ke Wuling: Rangkaian Kegiatan yang Digelar SGMW di Beijing Auto Show Ditutup dengan Sukses

Di ajang Beijing Auto Show, Wuling menampilkan portofolio produk terbaru, termasuk model utama Huajing S, Starlight L, dan Bingo Pro. Huajing S—SUV enam penumpang berukuran besar—merupakan model flagship pertama yang dikembangkan Wuling dan Huawei. SUV ini dilengkapi teknologi berkendara cerdas Huawei Qiankun. Kehadiran model ini mencerminkan kolaborasi strategis antara kedua pihak sekaligus membuktikan komitmen Wuling dalam pengembangan teknologi dan merek. Dalam pameran tersebut, SGMW untuk pertama kalinya menghadirkan zona khusus bagi pasar luar negeri, menandakan strategi globalisasi dan pengembangan ekosistem yang semakin cepat.

Selanjutnya, media dan influencer internasional melanjutkan kunjungan ke Liuzhou untuk mempelajari sejarah dan kapabilitas manufaktur Wuling. Di fasilitas Baojun, mereka menyaksikan sistem Intelligent Island-Style Manufacturing yang diklaim sebagai terobosan dalam proses produksi otomotif. Sistem ini menghadirkan konsep "pulau produksi" fleksibel dengan desain statis dan dinamis untuk memproduksi hingga 15 model kendaraan secara bersamaan dalam satu lini. Didukung platform digital terintegrasi dan teknologi AI Excellent Operation Grand Model (EOAI), presisi perakitan komponen mencapai tingkat 0,1 milimeter, sedangkan tingkat kesalahan perakitan dan cacat kualitas tercatat sangat minim. Berkat platform tersebut, Wuling mencapai "konsistensi hingga puluhan ribu mil" dan "uniformitas hingga puluhan ribu unit mobil". Para peserta acara turut menyaksikan langsung proses produksi berteknologi mutakhir, memperlihatkan kombinasi kekuatan manufaktur dan teknologi cerdas Wuling.

Di lintasan uji berkendara di Baojun, media internasional menjajal sejumlah model utama, termasuk Huajing S, seri Starlight, dan seri Bingo. Model setir kanan Darion yang memiliki kabin luas dan pintu geser elektrik, dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga di pasar luar negeri. Di sisi lain, seri Bingo menawarkan konsep mobilitas perkotaan dengan desain bergaya retro modern, serta interior yang dirancang secara cermat. Sejumlah media internasional memberikan penilaian positif terhadap aspek fungsionalitas, keandalan, serta desain produk Wuling yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar global.

Setelah sesi uji berkendara, Wuling dan media global terlibat dalam diskusi mendalam terkait pengembangan merek. Sesi ini membahas valuasi merek, pengalaman produk, tren pasar global, serta strategi ekspansi internasional. Para peserta juga bertukar pandangan terkait karakteristik pasar regional dan kebutuhan pengguna guna memperkuat arah globalisasi Wuling. Dialog ini turut membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara Wuling dan mitra globalnya.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Wuling memperoleh wawasan langsung dari pasar global, memperjelas strategi lokalisasi, memperkuat kepercayaan mitra, serta memperkokoh fondasi ekspansi internasional ke depan.

SGMW mengusung visi "Caring Mobility, For Everyone" dengan total penjualan kumulatif lebih dari 32 juta unit—menjadikannya merek otomotif Tiongkok pertama yang mencapai angka tersebut. Penjualan mobil energi baru telah melampaui 3 juta unit dan menempatkan SGMW dalam jajaran tiga besar dunia. Dalam strategi globalnya, Wuling mengoperasikan enam basis produksi, termasuk di Indonesia dan India, serta mengekspor produk ke lebih dari 70 negara dan kawasan dengan total ekspor mencapai 1,5 juta unit dan pertumbuhan ekspor selama 10 tahun berturut-turut.

Rangkaian kegiatan di Beijing Auto Show ini mencerminkan transformasi Wuling dari manufaktur konvensional menuju manufaktur cerdas, sekaligus mempertegas ambisinya di pasar global. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Wuling terus membangun kepercayaan melalui keterbukaan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong adopsi standar mobil energi baru Tiongkok di pasar internasional.

NARAHUBUNG:

[email protected]

www.wuling.com/en

SOURCE SAIC-GM-Wuling