Media Global Kunjungi Wuling: Acara Jenama Luar Negara SGMW Pameran Auto Beijing Berakhir dengan Jayanya

BEIJING dan LIUZHOU, China, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, acara siri jenama luar negara SAIC-GM-Wuling (SGMW) sempena Pameran Auto Beijing telah berakhir dengan jayanya di Beijing dan Liuzhou. Media luar negara serta pempengaruh automotif terkenal dari seluruh dunia menyertai lawatan pameran auto, penerokaan warisan korporat, lawatan kilang Intelligent Island-Style Manufacturing, pandu uji produk rangkaian penuh serta pertukaran penciptaan bersama jenama. Siri aktiviti ini memberikan kefahaman yang baharu dan lebih mendalam mengenai Global Wuling kepada media luar negara, pengedar dan pengguna.

Semasa Pameran Auto Beijing, Wuling mempamerkan matriks produk baharunya yang menampilkan model utama termasuk Huajing S, Starlight L dan Bingo Pro. Huajing S, SUV enam tempat duduk besar andalan pertama yang dibangunkan secara bersama oleh Wuling dan Huawei serta dilengkapi teknologi pemanduan pintar Huawei Qiankun, mewakili kerjasama strategik yang mendalam antara Wuling dan Huawei Qiankun, sekali gus menunjukkan usaha Wuling dalam kemajuan teknologi dan jenama. Khususnya, SGMW buat pertama kali menubuhkan zon pameran luar negara di Pameran Auto Beijing ini, lalu memperlihatkan tekadnya untuk mempercepat globalisasi jenama dan ekosistem.

Seterusnya, media dan pempengaruh luar negara berkunjung ke Liuzhou bagi penerokaan warisan yang mendalam. Di Pangkalan Baojun, mereka menyaksikan sistem Intelligent Island-Style Manufacturing pertama di dunia. Sistem ini merevolusikan proses talian pemasangan automotif tradisional, sekali gus mempelopori revolusi ketiga dalam pembuatan automobil. Reka bentuk pulau fleksibel "statik + dinamik" membolehkan pengeluaran serentak lima belas model kenderaan pada satu talian. Diperkasakan oleh platform digital rantaian penuh dan AI Excellent Operation Grand Model (EOAI), ketepatan pemasangan komponen mencapai tahap 0.1 milimeter dengan kadar salah pemasangan sifar dan tiada kecacatan kualiti, seterusnya mencapai "konsistensi merentas sepuluh ribu batu" dan "keseragaman merentas sepuluh ribu kenderaan." Tetamu luar negara memerhatikan proses pengeluaran yang sangat pintar dan mengalami secara langsung daya saing teras Wuling iaitu "warisan pembuatan + teknologi pintar," sekali gus membentuk kefahaman baharu mengenai "Pembuatan Pintar di China."

Di litar ujian kenderaan Pangkalan Baojun Liuzhou, media luar negara memandu uji produk teras termasuk Huajing S, siri Starlight dan siri Bingo. Model pemanduan sebelah kanan Darion, dengan ruang dalaman luas, kabin selesa dan pintu gelangsar elektrik kelas-eksekutif, memenuhi keperluan keluarga luar negara dengan sempurna. Siri Bingo mentakrifkan semula mobiliti bandar yang diperhalusi melalui reka bentuk luaran retro bergaya dan bahagian dalaman yang elegan. Pelbagai outlet media luar negara memuji aspek praktikaliti, kebolehpercayaan dan reka bentuk Wuling, serta mengiktiraf kekuatan produknya dalam memenuhi permintaan pasaran arus perdana global.

Selepas sesi pandu uji, Wuling dan media global terlibat dalam pertukaran penciptaan bersama jenama secara mendalam. Kedua-dua pihak mengadakan dialog bersemuka mengenai nilai jenama, pengalaman produk, trend pasaran global dan strategi pembangunan luar negara. Berdasarkan ciri-ciri pasaran serantau dan keperluan pengguna, mereka bertukar-tukar pandangan, membina kesepakatan dan menyumbang idea bagi laluan globalisasi Wuling. Penciptaan bersama ini mewujudkan jambatan komunikasi yang cekap, telus dan jangka panjang, lalu membolehkan tetamu luar negara memahami secara menyeluruh visi jenama, kekuatan pembuatan dan komitmen jangka panjang Wuling.

Melalui penciptaan bersama ini, Wuling memperoleh pandangan pasaran global secara langsung, memperjelas hala tuju penyetempatan, memperkukuh kepercayaan rakan kongsi serta meletakkan asas bagi pemupukan pasaran global yang berterusan dan globalisasi berkualiti tinggi.

SGMW berpegang teguh kepada prinsip "Caring Mobility, For Everyone" ("Mobiliti Prihatin, Buat Semua") dengan jualan terkumpul melebihi 32 juta kenderaan—jenama automobil Cina pertama yang meraih pencapaian ini. Jualan kenderaan tenaga baharu pula melebihi 3 juta unit, menduduki tempat tiga teratas di peringkat global. Di bawah strategi globalisasinya, Wuling mengendalikan enam pangkalan pengeluaran termasuk Indonesia dan India, mengeksport ke lebih 70 negara dan wilayah dengan jualan eksport terkumpul sebanyak 1.5 juta unit serta mencapai pertumbuhan eksport selama sepuluh tahun berturut-turut.

Acara siri jenama luar negara Pameran Auto Beijing ini mempamerkan lonjakan Wuling daripada pembuatan kepada pembuatan pintar serta keazaman pasaran globalnya. Berdiri di titik permulaan baharu persaingan global, Wuling membina kepercayaan melalui sikap terbuka, menggalakkan pengembangan bersama melalui kolaborasi dan bekerjasama dengan rakan global untuk memajukan standard kenderaan tenaga baharu Cina ke seluruh dunia.

