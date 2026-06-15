KVB Futures Perkuat Komitmen Edukasi Finansial dan Literasi Industri Derivatif melalui Kolaborasi dengan Bloomberg Technoz

Pertemuan ini membahas perkembangan terkini pasar forex, futures, dan berbagai instrumen komoditas seperti emas dan minyak, termasuk dinamika ekonomi global dan geopolitik yang terus membentuk lanskap industri keuangan Indonesia. Kedua pihak juga mendiskusikan pentingnya penyampaian informasi pasar yang lebih edukatif, relevan, dan mudah dipahami bagi investor ritel maupun institusional di tengah volatilitas pasar yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, KVB Futures turut memperkenalkan sejumlah inisiatif perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman dan engagement nasabah, termasuk Loyalty Program dengan berbagai keuntungan eksklusif bagi klien setia, serta kampanye promosi bertema Piala Dunia yang akan hadir pada Juni mendatang. Inisiatif ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman trading yang lebih interaktif, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan trader masa kini.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendorong edukasi finansial dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar keuangan serta industri trading derivatif di Indonesia," ujar Tonny Fong, Presiden Direktur KVB Futures. "Kami percaya kolaborasi dengan media terpercaya seperti Bloomberg Technoz memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi market yang lebih relevan, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat."

Pertemuan ini juga membuka peluang kolaborasi strategis ke depan, termasuk pengembangan konten edukatif, dan berbagai format kerja sama media lainnya yang dirancang untuk mendukung kebutuhan edukasi pasar yang terus berkembang. Langkah ini menegaskan komitmen KVB Futures untuk tidak hanya hadir sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mendorong pemahaman masyarakat terhadap dinamika pasar keuangan Indonesia.

Tentang KVB Futures

PT KVB Futures adalah perusahaan broker yang diatur oleh BAPPEBTI dan beroperasi sesuai regulasi terkait di Indonesia. KVB Futures menawarkan layanan trading multi-aset, mencakup forex, emas, perak, minyak, indeks saham global, dan CFD saham AS melalui aplikasi KVB yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman trading yang seamless, andal, dan kompetitif bagi nasabah di Indonesia.

SOURCE KVB Futures