LOTTE Chemical Indonesia, Milliken, dan Tederic Gelar Seminar tentang Solusi Polipropilena Mutakhir

LOTTE Chemical Indonesia melansir berbagai kelas polipropilena, termasuk J-560S. Setelah penambahan bahan aditif clarifier buatan Milliken, J-560S memiliki tampilan yang sangat jernih, nukleasi yang baik, serta efisiensi energi untuk aplikasi kemasan dan produk konsumen berkinerja tinggi.

Milliken mengulas tren pasar pada 2026 dan kemampuan dari teknologi aditif Millad® NX® 8000 dalam mempercepat siklus produksi, mempermudah proses pencetakan ( moldability ), serta menghasilkan polipropilena unggulan.

), serta menghasilkan polipropilena unggulan. Tederic memaparkan alat injection molding elektrik seri Neo untuk produktivitas tinggi dan efisiensi energi. Alat ini juga menjaga keandalan kinerja dan kualitas hasil ketika memproses kelas polipropilena mutakhir.

"Seminar ini merupakan perkembangan penting bagi LOTTE Chemical Indonesia dan para mitra," ujar Park Woo Jin, Marketing General Manager, LOTTE Chemical Indonesia. "Melalui kolaborasi dengan Milliken dan Tederic, kami mendorong inovasi dan keberlanjutan di industri plastik Indonesia."

Di seminar ini, UL memberikan penghargaan kepada pelanggan di sektor hilir yang telah menggunakan Millad NX 8000 guna mewujudkan efisiensi energi secara signifikan dalam proses injection molding. Setelah sesi tersebut, LOTTE Chemical Indonesia meresmikan pabrik baru yang memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, 140.000 ton butadiena, serta 400.000 ton BTX (benzena, toluena, dan xilena).

"Inovasi tumbuh melalui kolaborasi," kata Daniel Tanzil, Country Manager, Plastic Additives Business, Milliken. "Kerja sama dengan LOTTE Chemical Indonesia dan Tederic membuktikan bahwa keahlian kolektif dapat mempercepat perkembangan industri menuju material yang lebih hemat energi dan berkinerja tinggi."

Informasi selengkapnya tentang portofolio resin bermutu tinggi buatan LOTTE Chemical Indonesia: www.lottechem.id. Informasi selengkapnya tentang bahan aditif plastik Milliken: www.milliken.com.

Informasi selengkapnya tentang solusi peralatan injection molding buatan Tederic: www.tedericglobal.com.

Tentang Milliken

Milliken & Company adalah adalah pemimpin sektor manufaktur global yang menguasai keahlian teknik material untuk membuat terobosan masa depan. Dari molekul hingga inovasi berkelanjutan, Milliken menghadirkan solusi produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup pelanggan dan masyarakat. Dengan ribuan paten dan portofolio produk yang mencakup berbagai industri seperti tekstil, material lantai, kimia, dan layanan kesehatan, Milliken memiliki integritas dan selalu menjaga mutu produk demi memberikan dampak positif bagi dunia secara lintasgenerasi. Informasi selengkapnya tentang Milliken: milliken.com serta akun-akun media sosial di Facebook, Instagram, dan LinkedIn.

Tentang Lotte Chemical Indonesia

PT LOTTE Chemical Indonesia (LCI) adalah perusahaan petrokimia yang berkomitmen mendukung pertumbuhan industri kimia dan manufaktur Indonesia, serta pasar global. Sebagai bagian dari LOTTE Chemical Corporation, LCI membangun kompleks naphtha cracker pertama di Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Fasilitas ini memproduksi etilena, propilena, mixed-C4, dan pyrolysis gasoline dengan teknologi canggih. Dengan kapasitas produksi tahunan yang mencapai 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, serta berbagai produk kimia lainnya, LCI berperan penting memperkuat kemandirian industri petrokimia Indonesia dan memenuhi permintaan pasar global. Informasi selengkapnya: www.lottechem.id.

Tentang Tederic

Tederic adalah produsen peralatan injection molding global. Sebagai produsen peralatan injection molding pertama yang tercatat di papan perdagangan utama bursa efek Tiongkok, Tederic memiliki teknologi inti dan kemampuan manufaktur untuk menyediakan solusi injection molding plastik yang komprehensif, didukung layanan teknis dalam seluruh proses produksi. Tederic memiliki enam anak usaha di luar negeri dan delapan jaringan layanan di berbagai negara. Informasi selengkapnya tentang Tederic dan teknologi terbarunya: www.tedericglobal.com.

SOURCE Milliken