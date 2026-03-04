Malaysia Airlines Luncurkan Film “Thousand-Mile Horse: Journeying Together in the Year of the Horse”, Menandai Momentum Berkelanjutan di Tiongkok

Lebih dari sekadar kampanye musiman, film ini mencerminkan komitmen jangka panjang Malaysia Airlines yang semakin kuat terhadap pasar Tiongkok, dengan memperkuat arus perjalanan masuk dan keluar antara Tiongkok dan Malaysia. Komitmen ini terlihat dari percepatan ekspansi jaringan, pemulihan gerbang strategis, serta penguatan peran Kuala Lumpur sebagai hub transit utama yang menghubungkan Tiongkok ke ASEAN, Australia, dan berbagai destinasi lainnya. Pada Januari 2026, maskapai ini kembali terbang ke Chengdu dengan penerbangan langsung setiap hari, sehingga memperluas jaringan dari dan ke Tiongkok Raya menjadi tujuh gerbang, termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xiamen, Hong Kong, dan Taipei. Pada 2025, maskapai ini mengangkut 860.000 penumpang antara Tiongkok dan Malaysia serta mengoperasikan 52 penerbangan mingguan di seluruh jaringan Tiongkok Raya, menegaskan investasi berkelanjutan dalam menghubungkan masyarakat, budaya, dan peluang melalui perjalanan udara.

Bryan Foong, Chief Executive Officer Airline Business dari Malaysia Aviation Group, menyatakan: "Tiongkok tetap menjadi salah satu pasar kami yang paling penting dan dinamis. Kami memperdalam kehadiran kami, membangun kembali gerbang utama, dan berinvestasi dalam keterlibatan yang bermakna dengan wisatawan Tiongkok. 'Thousand-Mile Horse' bukan hanya mencerminkan simbolisme Tahun Baru Imlek, tetapi juga ambisi jangka panjang kami untuk tumbuh bersama pasar ini, memperkuat konektivitas, dan menghadirkan perjalanan yang berkesan bagi para tamu yang bepergian antara Tiongkok, Malaysia, dan kawasan yang lebih luas."

Tentang Film

Disesuaikan dengan Tahun Kuda, film ini terinspirasi dari konsep klasik dalam literatur Tiongkok mengenai "Thousand-Mile Horse," simbol ketahanan, kekuatan, dan momentum untuk terus maju. Dalam konteks strategi Malaysia Airlines di Tiongkok, simbol ini merepresentasikan bukan hanya aspirasi, tetapi juga percepatan langkah menuju fase ekspansi baru dan penguatan kehadiran di pasar.

Film dibuka dengan pertanyaan sederhana seorang anak: "Apa itu Thousand-Mile Horse dan apa artinya?" Dua anak laki-laki bersaudara ini mencoba memahami makhluk mitologis tersebut melalui ritme kehidupan sehari-hari di rumah. Makna tersebut terungkap melalui momen-momen kecil penuh rasa ingin tahu, hingga mencapai adegan penting di bandara saat sang anak menunjuk pesawat Malaysia Airlines dan berkata, "Aku menemukannya, Thousand-Mile Horse ada di sini." Narasi ini mencerminkan proses penemuan yang penuh makna, sejalan dengan perjalanan maskapai dalam mendorong ambisi pertumbuhan di Tiongkok.

Memperkuat Kampanye "Time For" dengan Menyoroti Malaysian Hospitality

Film ini menampilkan kampanye global "Time For" yang mengajak wisatawan untuk kembali menemukan makna dalam setiap perjalanan, serta seri konten komersial "Elevating Moments, One Journey at a Time." Keduanya menyoroti fokus Malaysia Airlines dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang hangat dan penuh perhatian, berlandaskan Malaysian Hospitality.

Di dalam pesawat, komitmen ini diwujudkan melalui pelayanan yang penuh perhatian, sentuhan kecil untuk keluarga seperti Kids' Activity Pack, serta pengalaman full-service yang dirancang dengan mengutamakan kenyamanan, sajian kuliner, dan koneksi antarmanusia. Malaysian Hospitality juga tercermin dalam pengalaman menyeluruh dari awal hingga akhir perjalanan, memadukan kenyamanan, kepedulian, dan keunggulan kuliner.

Seiring Tahun Kuda melambangkan kecepatan dan ketahanan, Malaysia Airlines memasuki 2026 dengan momentum baru, meningkatkan kapasitas secara bertanggung jawab, memperkuat fondasi komersial, dan melanjutkan ambisi pertumbuhan berkelanjutan di wilayah Tiongkok Raya.

"Thousand-Mile Horse" bukan sekadar film simbolis, tetapi juga penanda langkah maju, wujud kembalinya Malaysia Airlines dengan penuh percaya diri, perluasan jejak operasional, serta komitmen jangka panjang terhadap pasar Tiongkok.

Tentang Malaysia Airlines

Malaysia Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Malaysia, menawarkan cara terbaik untuk terbang ke, dari, dan sekitar Malaysia melalui penawaran premium dan layanan penuh. Malaysia Airlines mengangkut hingga 40.000 tamu setiap hari dalam perjalanan mengesankan yang terinspirasi oleh keanekaragaman Malaysia. Sebagai maskapai nasional, maskapai ini menggambarkan keragaman luar biasa Malaysia; merangkap tradisi, budaya, dan masakan yang beragam melalui ciri khas mereka yaitu Malaysian Hospitality yang melekat di hati pelanggan.

Sejak September 2015, maskapai ini dimiliki dan dioperasikan oleh Malaysia Airlines Berhad. Maskapai ini merupakan bagian dari Malaysia Aviation Group (MAG), organisasi penerbangan global yang terdiri dari berbagai bisnis penerbangan dan portofolio solusi perjalanan gaya hidup yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan udara global. Malaysia Airlines berkomitmen menghadirkan perjalanan yang aman dan lancar dengan menempatkan keselamatan dan kebersihan sebagai prioritas utama di seluruh tahapan perjalanan melalui inisiatif MHFlySafe. Melalui aliansinya dengan oneworld®, Malaysia Airlines menawarkan konektivitas superior ke lebih dari 900 destinasi di 170 wilayah di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.malaysiaairlines.com dan unduh aplikasi Malaysia Airlines untuk mendapatkan promosi terbaru dengan mudah dalam sentuhan Anda.

