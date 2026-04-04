Malaysia Airlines Perkuat Jaringan Asia Timur dengan Kembalinya Rute Fukuoka, Peluncuran Rute Baru dan Peningkatan Frekuensi di Pasar Utama

Sebagai bagian dari ekspansi ini, maskapai akan memperkenalkan layanan baru antara Kuala Lumpur dan Shenzhen (SZX) serta Changsha (CSX) di Tiongkok, bersamaan dengan kembalinya layanan ke Fukuoka (FUK) di Jepang, yang terakhir dioperasikan pada September 2006. Dengan peluncuran destinasi ini, Malaysia Airlines memperkuat kehadirannya di total sembilan destinasi strategis di Tiongkok, termasuk Beijing (PKX), Shanghai (PVG), Guangzhou (CAN), Xiamen (XMN), Hong Kong (HKG), Taipei (TPE), dan Chengdu Tianfu (TFU). Penjualan tiket untuk layanan baru dimulai hari ini, mendukung peningkatan permintaan perjalanan dan memperkuat konektivitas antara Malaysia dan pusat pertumbuhan regional ini.

Captain Nasaruddin A. Bakar, President dan Group Chief Executive Officer Malaysia Aviation Group (MAG), mengatakan, "Ekspansi ini mencerminkan fokus strategis kami untuk memperluas kehadiran di pasar pertumbuhan utama di Asia Timur sekaligus memperkuat posisi Kuala Lumpur sebagai gerbang strategis utama. Shenzhen dan Changsha sangat selaras dengan strategi jaringan kami, didorong oleh permintaan kuat dari segmen bisnis dan wisata. Kembalinya rute Fukuoka semakin memperdalam jaringan kami. Sebagai satu-satunya maskapai yang mengoperasikan penerbangan langsung pada rute ini, kami bangga dapat menawarkan pengalaman non-stop yang mulus tanpa perlu transit. Perkembangan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan kami dalam mengoptimalkan jaringan dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih terintegrasi bagi pelanggan."

Selain ekspansi di Asia Timur, Malaysia Airlines juga meningkatkan frekuensi penerbangan pada rute utama yaitu Brisbane, Australia; Manila, Filipina; dan Kolombo, Sri Lanka untuk memenuhi peningkatan permintaan sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan hubungan perdagangan. Selain itu, maskapai akan mengoperasikan penerbangan ad-hoc Kuala Lumpur–London pada 18 dan 22 April 2026 untuk mengakomodasi penumpang yang terdampak gangguan maskapai Timur Tengah.

Sebagai Official Airline Partner dan Premier Sponsor MATTA Fair 2026, MAG menghadirkan partisipasi terbesarnya dengan peluncuran MAG Arena, yang diakui oleh Asia Records dan ASEAN Records sebagai Paviliun Maskapai Terbesar di Asia dalam pameran perjalanan konsumen.

Dengan luas sekitar 46.000 kaki persegi, hampir tiga kali lipat dari partisipasi pada September tahun lalu, paviliun ini mengubah pengalaman MATTA Fair menjadi destinasi imersif yang menampilkan pengalaman terkurasi dan teknologi perjalanan generasi berikutnya yang menghidupkan perjalanan bahkan sebelum penumpang naik ke pesawat. Pengunjung dapat menjelajahi destinasi, menemukan inovasi perjalanan, dan merasakan kehangatan Malaysian Hospitality melalui pengalaman interaktif yang dirancang untuk menginspirasi perjalanan berikutnya.

Selain itu, paviliun ini juga akan menghadirkan aktivasi kemitraan olahraga terbesar di Asia oleh maskapai, merayakan kolaborasi Malaysia Airlines dengan klub global seperti Manchester United serta ikon olahraga nasional Datuk Azizulhasni Awang dan lainnya. Zona pengalaman olahraga khusus ini memungkinkan penggemar sepak bola dan wisatawan berinteraksi dengan legenda dan figur olahraga favorit mereka, memperkuat bagaimana olahraga dan perjalanan menghubungkan orang lintas batas dan generasi.

Melalui ekspansi jaringan dan peningkatan frekuensi penerbangan, maskapai terus memperkuat posisi Kuala Lumpur sebagai gerbang utama ke Asia dan dunia, sekaligus mendukung ambisi pariwisata Malaysia dalam Visit Malaysia 2026 dan melangkah menuju target menjadi salah satu dari 10 maskapai global terbaik dunia pada 2030.

Rute Baru

Maskapai Rute Frekuensi Tanggal Penjualan Dibuka Penerbangan Perdana Malaysia Airlines Kuala Lumpur – Shenzhen (SZX) 7x per minggu (Sen-Min) 3 April 2026 1 Juli 2026 Kuala Lumpur – Changsha (CSX) 7x per minggu (Sen-Min) 3 April 2026 8 Juli 2026 Kuala Lumpur -Fukuoka (FUK) 5x per minggu (Sen, Rab, Jum, Sab, Min) 3 April 2026 2 Sept 2026

Penambahan Frekuensi Malaysia Airlines

Wilayah Rute Frekuensi (Sebelum) Frekuensi (Sesudah) Tanggal Berlaku Eropa KUL/London (LHR) 14x per minggu 16x per minggu 18 & 22 Apr 2026 Australia dan Selandia Baru KUL/Brisbane (BNE) vv 5x per minggu 6x per minggu / 7x per minggu 16 Agu 2026 25 Okt 2026 ASEAN KUL/Manila (MNL) vv 21x per minggu 28x per minggu 1 Jul 2026 Asia Selatan KUL/Colombo (CMB) vv 7x per minggu 8x / 9x/ 10x per minggu 3 Apr 2026 3 Mei 2026 20 Mei 2026

Tentang Malaysia Aviation Group

Malaysia Aviation Group (MAG) adalah organisasi penerbangan global yang terdiri dari tiga portofolio bisnis utama: Airline Business, Loyalty & Travel Services, dan Aviation Services.

Portofolio Airline Business melayani pasar global, domestik, dan segmen khusus melalui Malaysia Airlines sebagai maskapai nasional; Firefly sebagai maskapai regional yang menghubungkan komunitas di Malaysia dan ASEAN; serta Amal by Malaysia Airlines sebagai pusat solusi perjalanan ibadah terpadu.

Portofolio Aviation Services menyediakan berbagai layanan lengkap, termasuk MAB Engineering untuk perawatan dan perbaikan pesawat; MASkargo untuk solusi kargo dan logistik; AeroDarat Services untuk layanan ground handling; MAG Culinary Solutions untuk strategi dan operasional F&B; serta MAB Academy sebagai pusat pelatihan penerbangan dan hospitality.

Portofolio Loyalty & Travel Services menghadirkan solusi perjalanan menyeluruh dan program loyalitas, termasuk Journify sebagai platform digital terintegrasi; Enrich sebagai program loyalitas pemenang penghargaan; dan MHholidays sebagai platform paket penerbangan dan hotel.

Dengan portofolio bisnis yang jelas, MAG berkomitmen mewujudkan visinya menjadi Grup Layanan Perjalanan dan Penerbangan Terkemuka di Asia dengan menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa, membangun budaya yang memberdayakan karyawan, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.

