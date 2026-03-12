Malaysia Airlines Luncurkan Kampanye Berbasis Karakter ‘Pilot Parker: A Story of Malaysian Hospitality’

Kampanye ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Malaysia Airlines di bawah ambisi pertumbuhan jangka panjang Malaysia Aviation Group (MAG) untuk memperkuat posisi maskapai secara global, membangun koneksi emosional yang lebih dalam dengan para wisatawan, serta menampilkan kehangatan khas yang membedakan maskapai ini di tengah lanskap industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Diceritakan melalui sudut pandang Pilot Parker, maskot kesayangan maskapai, film ini menyoroti berbagai gestur kecil namun bermakna yang mendefinisikan pengalaman terbang bersama Malaysia Airlines. Melalui momen-momen penuh perhatian yang sederhana namun tulus, cerita ini menggambarkan bagaimana Malaysian Hospitality mampu mengubah penerbangan biasa menjadi pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam.

Inspirasi film ini berasal dari sebuah momen menyentuh yang dibagikan oleh seorang penumpang kecil yang pernah terbang bersama Malaysia Airlines. Setelah perjalanannya, ia mengirimkan ilustrasi Pilot Parker yang digambar tangan beserta sebuah surat yang menceritakan bagaimana maskot tersebut memberikan rasa nyaman sepanjang penerbangannya.

Kisah seperti ini mencerminkan pendekatan layanan maskapai, di mana kepedulian dan perhatian hadir di setiap tahap perjalanan. Mulai dari keramahan awak kabin hingga pengalaman yang dirancang khusus bagi penumpang kecil, termasuk Kids Activity Pack, menu makanan khusus, serta kejutan kecil yang membuat pengalaman terbang semakin menyenangkan. Malaysia Airlines terus menghadirkan pengalaman perjalanan yang hangat dan ramah bagi keluarga. Baik bagi anak yang pertama kali merasakan keajaiban terbang maupun keluarga yang menciptakan momen kebersamaan di udara, pengalaman ini memperlihatkan Malaysia Airlines sebagai maskapai yang ramah keluarga sekaligus maskapai premium yang menghubungkan para pelancong ke Asia dan berbagai destinasi lainnya.

Melalui kampanye ini, Malaysia Airlines terus merayakan nilai ketulusan dan perhatian yang menjadi inti dari Malaysian Hospitality, serta menegaskan bagaimana momen kecil yang penuh makna dapat menciptakan kesan yang bertahan lama bagi para pelancong di seluruh dunia.

Tentang Malaysia Airlines

Malaysia Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Malaysia, menawarkan cara terbaik untuk terbang ke, dari, dan sekitar Malaysia melalui penawaran premium dan layanan penuh. Malaysia Airlines mengangkut hingga 40.000 tamu setiap hari dalam perjalanan mengesankan yang terinspirasi oleh keanekaragaman Malaysia. Sebagai maskapai nasional, maskapai ini menggambarkan keragaman luar biasa Malaysia; merangkap tradisi, budaya, dan masakan yang beragam melalui ciri khas mereka yaitu Malaysian Hospitality yang melekat di hati pelanggan.

Sejak September 2015, maskapai ini dimiliki dan dioperasikan oleh Malaysia Airlines Berhad. Maskapai ini merupakan bagian dari Malaysia Aviation Group (MAG), sebuah organisasi penerbangan global yang mencakup berbagai bisnis penerbangan serta portofolio solusi perjalanan gaya hidup yang bertujuan memenuhi kebutuhan perjalanan udara global.

Sebagai anggota aliansi oneworld®, Malaysia Airlines menawarkan konektivitas yang lebih luas ke lebih dari 900 destinasi di 170 wilayah di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.malaysiaairlines.com atau unduh aplikasi Malaysia Airlines untuk mendapatkan promo terbaru dengan mudah.

